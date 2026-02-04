xs
ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายผู้นำคุณธรรม เปิดโครงการ MLC3 รวมพลังผู้นำขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยสถาบันวิทยาการคุณธรรม (Moral Academy) จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 (Moral Leaders Community Development towards SDGs : MLC3)” ภายใต้แนวคิด “ผู้นำคุณธรรมพลังขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน (Sustainability with Moral Leadership)” โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอย่างใหญ่หลวงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภัยสงคราม แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยได้คือ คนในชาติต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยอดทน ช่วยเหลือกัน มีความพอเพียงและกตัญญู ในฐานะที่พวกท่านเป็นผู้นำและได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ อยากจะขอให้ทุกท่านได้นำแบบอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้ในเรื่อง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมสำหรับผู้นำ เราต้องส่งเสริมให้คนดีมารวมตัวกันและทำเพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้ใช้ประสบการณ์ ความรู้ ศักยภาพที่ท่านมี ช่วยกันออกแบบและสร้างสรรค์ “สังคมคุณธรรม” ในรูปแบบที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ผู้นำที่มีคุณธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการนำพาประเทศไทยฝ่าฟันความท้าทาย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปได้

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เน้นย้ำว่า ศูนย์คุณธรรมมุ่งทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสร้าง “ระบบนิเวศคุณธรรม” ของสังคมไทย ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยโครงการ MLC3 ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม วัดได้ สัมผัสได้ และขยายผลสู่ระดับองค์กร สังคม และนโยบายประเทศในอนาคต โดย“ศูนย์คุณธรรมเชื่อมั่นว่า ผู้นำคือหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม โครงการนี้จึงออกแบบให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างชุมชนผู้นำคุณธรรมที่วัดผลได้ สัมผัสได้ และต่อยอดสู่ระดับนโยบายในอนาคต”

ทั้งนี้ โครงการ MLC3 จัดขึ้นต่อเนื่องตลอด 9 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน 2569 โดยดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ เวทีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Forum & Action Learning) ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ กระบวนการ Moral Innovation Lab

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา การศึกษาดูงานองค์กรและพื้นที่ต้นแบบด้านความยั่งยืน ได้แก่ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) สถาบันพระมหาชนก (หอเฉลิมพระเกียรติ) จ.ระยอง ตลอดจนการพัฒนาโครงการกลุ่มและการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Moral Storytelling Presentation โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้นำทางความคิด จาก 5 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคชุมชนและประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 31 คน เพื่อร่วมกันสร้าง ชุมชนผู้นำคุณธรรม (Moral Leaders Community) ในลักษณะความร่วมมือข้ามภาคส่วน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ Forum ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้เชิงลึกและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ศูนย์คุณธรรมคาดหวังว่า โครงการ MLC3 จะเป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังของผู้นำหลากหลาย
ภาคส่วน ให้สามารถนำความรู้ แรงบันดาลใจจากกระบวนการต่างๆ ในโครงการฯ ไปต่อยอดขยายผล
การทำงานร่วมกันทั้งในระดับองค์กร ชุมชน สังคม เพื่อขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรม” ที่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสมดุลในระยะยาว
















