xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เสริมรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสู่ภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรภ.อุตรดิตถ์) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการทดสอบ มุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS Recognized Laboratory) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ในระดับภูมิภาค พิธีลงนามจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.พจมานฯ กล่าวว่า มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานระดับชาติและสากล อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและการให้บริการทางวิทยาศาสตร์แก่ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมโดยรวม

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณีฯ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการผสานศักยภาพระหว่าง “พลังปัญญาของท้องถิ่น” กับ “โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้หยั่งรากสู่ระดับพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินความร่วมมือในหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและศักยภาพบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ การดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทดสอบที่มีคุณภาพแก่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และใกล้เคียง อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ เสริมสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน







กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เสริมรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสู่ภูมิภาค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เสริมรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสู่ภูมิภาค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เสริมรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสู่ภูมิภาค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เสริมรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสู่ภูมิภาค
กำลังโหลดความคิดเห็น