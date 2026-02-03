กระทรวง อว. - ทปอ. เผยความสำเร็จ TCAS69 SIM EXAM รอบที่ 1 นักเรียนแห่สมัครทะลุหมื่นคน ตอกย้ำความตื่นตัวก่อนลงสนามจริง “วลัยลักษณ์ - แม่โจ้” คว้าแชมป์ศูนย์สอบมีผู้สมัครสูงสุด มทร.อีสาน - ม.ขอนแก่น รองลงมา
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.69 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รายงานข้อมูลสถิติภาพรวมการจัดโครงการจำลองการสอบ TCAS69 SIM EXAM รอบที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. พบว่า การจำลองการสอบดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและประเมินศักยภาพตนเองผ่านระบบการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-based Testing) โดยมียอดรายการสมัครรวมทั้งสิ้นกว่า 10,337 รายการ (ผู้สมัคร 1 คน เลือกสอบได้สูงสุด 3 รายวิชา) และมีนักเรียนเข้าร่วมสอบจริงถึง 79.3% หรือ 8,196 รายการ ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 3 ภูมิภาคหลัก 8 สนามสอบ ได้แก่ ภาคเหนือ: 3 สนามสอบ ผู้สมัคร 4,340 คน ภาคใต้: 2 สนามสอบ ผู้สมัคร 3,440 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 3 สนามสอบ ผู้สมัคร 2,550 คน
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ในส่วนของรายวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,004 คน คิดเป็น 19.4% อันดับ 2 คณิตศาสตร์ 1 จำนวน 1,914 คน คิดเป็น 18.5% และอันดับ 3 คณิตศาสตร์ 2 จำนวน 1,533 คน คิดเป็น 14.8% นอกจากนี้ยังมีวิชาทางสายวิทยาศาสตร์อย่าง ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ที่มีสัดส่วนผู้เข้าสอบจริงอยู่ในเกณฑ์สูงเฉลี่ยกว่า 80% สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กไทยในการวัดความรู้เชิงลึก
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์สอบที่มีความคึกคักและมีผู้สมัครสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครองแชมป์ร่วมด้วยยอดสมัครแห่งละ 2,739 รายการ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1,104 รายการ และ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 963 รายการ
“โครงการ SIM EXAM ไม่เพียงแต่เป็นการจำลองการสอบ แต่เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ "รู้จุดแข็ง-จุดอ่อน" ของตนเองผ่านการวิเคราะห์คะแนนทันทีหลังสอบเสร็จ ช่วยให้สามารถวางแนวทางการเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับระบบการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-based testing) เพื่อลดความตื่นเต้นเมื่อถึงวันสอบจริง ทั้งนี้ยังมีการจัดสอบอีก 1 รอบ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ เป็นจำนวนกว่า 15,000 รายการ ในศูนย์สอบภาคกลาง” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว