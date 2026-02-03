พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติฌาปนกิจสงเคราะห์ 2568 มุ่งเสริมพลังเครือข่าย-สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “การฌาปนกิจสงเคราะห์ : โอกาสและความท้าทายการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การฌาปนกิจสงเคราะห์ หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว” อีกทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2568 จำนวน 45 รางวัล (การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 25 รางวัล , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 15 รางวัล และหน่วยงานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ 5 รางวัล) โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดการประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมพลังการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการจัดการเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก แต่คือการทำหน้าที่เป็นสายใยแห่งความเอื้ออาทร ในยามที่ชีวิตของคนหนึ่งคนต้องเผชิญกับความสูญเสีย นับเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุด ดังนั้น การฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงถือเป็นเสาหลักสำคัญในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ด้วยการดูแลครอบครัวสำหรับประชาชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามนโยบาย “พม.ใกล้คุณ” ของนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน การฌาปนกิจสงเคราะห์ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ขณะนี้ มี 80 แห่ง มีสมาชิกประมาณ 3.5 ล้านคน และ 2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชนทั่วไป ขณะนี้ มี 4,874 แห่ง มีสมาชิกประมาณ 7 ล้านคน โดยมี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่กำกับดูแล และดำเนินการส่งเสริมการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลางการฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้มีหน่วยกำกับและตรวจสอบเพื่อเสริมการทำงานของนายทะเบียนในท้องที่ ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุล โดยสมาคมต่างๆ จะต้องรายงานให้กับนายทะเบียนในท้องที่ตามกำหนดระยะเวลาทุกปี เป็นการตรวจสอบความโปร่งใส และยกระดับมาตรฐานการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง
นายกันตพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอชื่นชมและขอบคุณการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2568 ในวันนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นและเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกได้พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งหมด ซึ่งขอให้เกิดการตื่นตัวในการทำงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินสมาคมเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การรับรางวัลการเชิดชูเกียรติต่อไป