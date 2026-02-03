ฝุ่น PM2.5 กทม. เช้านี้เฉลี่ย 28.5 ไมโครกรัมฯ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 28.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่เกินค่ามาตรฐาน พื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เขตบางรักมีค่าฝุ่นสูงสุด 39.5 ไมโครกรัมฯ และภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นมีแนวโน้มลดลง
วันนี้ (3 ก.พ. ) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 28.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 39.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 37.6 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางพลัด 35.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตพระโขนง 35.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสัมพันธวงศ์ 35.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 34.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองแขม 33.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 33 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 32.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 32.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตพระนคร 32.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 32 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
24.9 - 29.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2.กรุงเทพตะวันออก
22.7 - 37.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3.กรุงเทพกลาง
20.9 - 35.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4.กรุงเทพใต้
21.7 - 39.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5.กรุงธนเหนือ
23.8 - 35.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6.กรุงธนใต้
22.9 - 33.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์