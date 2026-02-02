ประกันสังคมเร่งเคลียร์จ่ายสิทธิว่างงานแล้ว 208,404 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 618,153,336.75 บาท ยืนยันผู้ประกันตนได้เงินครบทุกรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบประกันสังคม
ที่ผ่านมาอาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบประมวลผลใหม่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยเร่งด่วน สำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกมาตรการให้สำนักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัด ระดมเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งวินิจฉัยและอนุมัติเคสว่างงานที่คงค้าง โดยขยายเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 20.30 น. ซึ่งสามารถดำเนินการอนุมัติคำสั่งจ่ายได้มากกว่า 35,000 รายต่อวันตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างวันที่ 8 – 31 มกราคม 2569 ได้ดำเนินการโอนเงินกรณีว่างให้แก่ผู้ประกันตนแล้วจำนวน 75,387 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
190,071,088.15 บาท และในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีว่างงานผ่านธนาคาร จำนวน 133,017 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 428,082,248.60 บาท และจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป
นางสาวกาญจนา กล่าวย้ำว่า "สำนักงานประกันสังคมยืนยันความตั้งใจในการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม"