ศศินทร์–SCGC เปิดเวที ‘Bangkok Business Challenge 2026’ เฟ้นหาแนวคิดธุรกิจแห่งอนาคต สมัครได้แล้วถึง 15 มี.ค.นี้

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และพันธมิตร เตรียมเปิดเวทีผลักดันไอเดียธุรกิจของนิสิต–นักศึกษาจากทั่วโลก ผ่านการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 เวทีการแข่งขันแผนธุรกิจสำหรับนิสิต-นักศึกษาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในเอเชียกว่า 24 ปี พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิต–นักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพ นำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในอนาคต ภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures: Building Solutions for Tomorrow’s World” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่าถึง 42,900 ดอลลาร์สหรัฐ
การแข่งขัน Bangkok Business Challenge ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้นิสิต–นักศึกษาได้พัฒนาและนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต–นักศึกษาได้นำเสนอแผนธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง พร้อมต่อยอดสู่การเติบโตในระดับสากล
นิสิต–นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและร่วมสัมผัสประสบการณ์บนเวที Bangkok Business Challenge 2026 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2569 โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2569 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ bbc.sasin.edu ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ทาง Facebook page: Bangkok Business Challenge และอีเมล bbc@sasin.edu.