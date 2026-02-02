มูลนิธิดำรงชัยธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย ส่งต่อพลังแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรที่ดีสู่สังคม

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ สร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 25/2569 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา แบบครบวงจร โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนที่เรียนดี ความประพฤติดี ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้สร้างกำลังบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมแล้วจำนวน 23 รุ่น จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ ซึ่งต่างนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน และตั้งใจส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี”
ภก. ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน บัณฑิตทุนรุ่น 3/2547 ปัจจุบันประกอบอาชีพ อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “จากเด็กต่างจังหวัดที่มีฐานะทางบ้านยากจน แต่มีความฝันในการเรียนต่อต่างประเทศ นับว่าเป็นโชคดีตอนนั้นได้มีโอกาสได้รับทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม เหมือนเป็นการเปิดโอกาส เปิดประตูอนาคตทางการศึกษาให้เด็กคนหนึ่ง เป็นทุนที่ดูแลตั้งแต่ต้นจนเรียนจบปริญญาตรี ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และได้โฟกัสกับการเรียนเต็มที่ จนมีโอกาสต่อยอดสอบชิงทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งก็ได้นำความรู้และความสามารถที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาไทย คืนความรู้สู่สังคมครับ”
นายจารุวัฒน์ โพธิ์ทอง บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550 ปัจจุบันประกอบอาชีพ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า “ก่อนจะได้รับทุน ช่วงปี 2542 เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ครอบครัวผมได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รายได้ลดลง แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงเดิม ตอนนั้นการศึกษาคือความหวังเดียวที่เราพยายามรักษาไว้ เมื่อผมได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ชีวิตเหมือนมีแสงสว่างขึ้นอีกครั้ง ทำให้ผมได้เดินต่อบนเส้นทางการศึกษาอย่างมั่นคง ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า 100% ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทำให้ผมไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย สามารถตั้งใจเรียนได้เต็มที่ จนวันนี้สามารถเติบโตและพร้อมสร้างคุณค่าให้สังคม ปัจจุบันผมอยู่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ก็อยากจะสานต่อการให้ประโยชน์คืนสู่สังคมด้วยการให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะผมเชื่อว่า “โอกาส” ที่เคยถูกส่งต่อมาให้ผม วันหนึ่งต้องถูกส่งต่อออกไปให้คนอื่นเช่นกัน และหวังว่าทุกคนจะได้รับโอกาสดีๆ เพื่อสร้างอนาคตของตัวเอง และกลับมาเป็นผู้ส่งต่อโอกาสให้กับสังคมครับ”
พ.อ.อ.วุฒิชัย ยะวงค์ บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552 ปัจจุบันประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่สันทัดงาน กองการพยาบาล โรงพยาบาลทศมินทราธิราช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดเผยว่า “หลังจากได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ชีวิตของผมดีขึ้นมากเพราะทุนการศึกษานี้ให้แบบครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ชีวิตผมหลังจากที่ได้รับทุนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนอีกต่อไป จึงทำให้ผมสามารถโฟกัสในเรื่องของการเรียนได้มากขึ้น สามารถทำผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ผมในฐานะบัณฑิตทุนและเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จะสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” ในการใช้ความรู้ของผมทางด้านทางการแพทย์ช่วยเหลือดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และจะทำงานจิตอาสาให้กับสังคม จึงอยากจะเชิญชวนน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่กำลังมองหาทุนในการเรียนต่อให้มาสมัครขอรับทุนจากมูลนิธิฯ กันนะครับ”
นางสาวพลอยไพลิน ศิริสม บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562 ปัจจุบันประกอบอาชีพ ข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจและตื้นตันใจมาก เพราะการได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิต แต่เป็นโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตในแบบที่เลือกเองได้ โชคดีที่ได้เห็นประกาศรับสมัครทุนของมูลนิธิฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเทอม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สำคัญเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน ทำให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่กังวล การได้เป็นบัณฑิตทุนของมูลนิธิฯ เหมือนเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของสังคม ปัจจุบันในฐานะครู จึงตั้งใจไม่เพียงถ่ายทอดความรู้ แต่ปลูกฝังทักษะชีวิตและคุณธรรมให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งได้ร่วมโครงการ DGC Pay it forward เพื่อส่งต่อโอกาสให้น้อง ๆ ต่อไป จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาให้สมัครเข้ามา เพราะนี่คือโอกาสดีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ ค่ะ”
สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ www.damrongchaitham.com เฟสบุ๊ก: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02-669-9711, 02-669-9614