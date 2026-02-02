โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สานฝัน “จ่าจุ้ย” วีระบุรุษผู้กล้า ให้โควตาพิเศษกับบุตรสาว “น้องปิ่นมุก” ในการเข้าเรียนพยาบาล หนึ่งในวิชาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สืบเนื่องจาก จ่าสิบเอกธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 (ร.13พัน.3) ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ จังหวัดอุดรธานี ได้ปกป้องดินแดนและป้องกันอธิปไตยของชาติ กับฝ่ายตรงข้ามบริเวณฐานปฏิบัติการช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละ ความกล้าหาญ ของบุคคลที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เห็นลูกสาวของทหารผู้เสียชีวิตร่ำไห้เสียใจ แต่หนูเข็มแข็งมาก อยากฝากไปบอกว่า ถ้าอยากเป็นพยาบาล….แห่งอนาคต ครูและอาจารย์ทุกคน ของรร.พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ยินดีรับหนูเข้าเรียนโดยโควต้าพิเศษ ไม่ต้องสอบ เพราะเราเชื่อว่าหนูต้องมี DNA ที่เสียสละ จิตใจดี จากคุณพ่อ และต้องเป็นพยาบาลที่ดีแน่นอนใครรู้จักน้องเค้าฝากบอกด้วยนะคะ”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีรับเข้าเรียนโดย โควตาพิเศษ พร้อมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา หน่วยกิต และคุณสมบัติ ที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าศึกษา ให้แก่ ด.ญ.จุฑามาศ สีจุ้ยจ้าย “น้องปิ่นมุก” บุตรสาวของจ่าสิบเอกธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย หรือ “จ่าจุ้ย” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความตั้งใจ อีกทั้ง ยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวสีจุ้ยจ้าย เพื่อสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสานฝันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีอุดมการณ์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และจิตสาธารณะ เพื่อก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพไทยในอนาคต