Wave Education Group จับมือ iQIYI ยกระดับการเรียนภาษา สร้างโอกาสให้คนยุคใหม่ผ่าน Wall Street English และ Let’s Mandarin

เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด (Wave Education Group) เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดครั้งสำคัญ ภายใต้วิสัยทัศน์ “The Future-Ready Education Hub” ประกาศความร่วมมือกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มสตรีมมิงระดับโลก เพื่อยกระดับการเรียนภาษาให้ก้าวข้ามกรอบเดิม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง ผ่านการผสานการเรียนรู้เข้ากับความบันเทิงอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกบนแพลตฟอร์ม iQIYI ได้อย่างเต็มรูปแบบ
“Your Tomorrow Starts Today” กลยุทธ์ครั้งสำคัญของปี 2569 ที่ขับเคลื่อนความร่วมมือ
“Your Tomorrow Starts Today” คือกลยุทธ์สำคัญของ Wall Street English ในปีนี้ และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของความร่วมมือครั้งนี้ โดยสะท้อนความเชื่อร่วมกันของ Wall Street English และ iQIYI ว่าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ แต่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ Wall Street English มุ่งเสริมพลังให้ผู้เรียนปลดล็อกศักยภาพของตนเองผ่านภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตและการทำงาน พร้อมมอบเครื่องมือและประสบการณ์ที่ช่วยเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จบนเวทีระดับสากล
ขณะที่ iQIYI มุ่งค้นหาและพัฒนาศิลปินที่มีศักยภาพ สนับสนุนการเติบโตอย่างรอบด้าน และเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้เปล่งประกายในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการผสานการศึกษาและความบันเทิงเข้าด้วยกัน แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าลงมือทำ กล้าเริ่มต้น และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่โอกาสใหม่ในอนาคตที่สามารถเริ่มต้นได้ทันที ตามแนวคิด “Your Tomorrow Starts Today”
จากสถาบันการศึกษา สู่ Future-Ready Language Learning Hub ศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษายุคใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตจริงและโอกาสในอนาคต
Wave Education วางตำแหน่งตัวเองในฐานะ Education Enabler หรือผู้ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ภาษา ที่มุ่งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนภาษาแบบเดิมให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุก เข้าถึงง่าย และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างแท้จริง การผสานพลังของ Wall Street English ประเทศไทย และ Let’s Mandarin ช่วยสร้าง Language Learning Ecosystem ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งมองการพัฒนาทักษะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่เพียงการเรียนในห้องเรียน แต่คือการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตของตนเอง
การก้าวสู่บทบาท Future-Ready Language Learning Hub ของ Wave Education จึงเปรียบเสมือน “ประตูสำคัญ” ที่เปิดโอกาสใหม่ในชีวิต ทั้งการเสริมความมั่นใจ เปิดมุมมอง และเชื่อมผู้เรียนเข้ากับโลกกว้างในหลายมิติ ตั้งแต่การศึกษา การทำงาน ไปจนถึงการเติบโตในระดับสากล ไม่ใช่เพียงทำให้การเรียนสนุกขึ้น แต่คือการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน อยากเรียน ใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดได้ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบการเรียนรู้แบบเดิม พร้อมสนับสนุนให้ทุกการเรียนรู้เป็นก้าวแรกสู่โอกาสและอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ความร่วมมือกับ iQIYI ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งสำคัญของ Wave Education ในการรีเฟรมภาพลักษณ์ของสถาบันสอนภาษาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างยิ่งขึ้น ผ่านพลังของแพลตฟอร์มบันเทิงระดับโลกและคอนเทนต์ที่ผู้คนคุ้นเคย ทำให้ “ภาษา” ถูกนำเสนอในบริบทใหม่ที่สนุก เป็นธรรมชาติ และใกล้ตัวสำหรับทุกช่วงวัย ตั้งแต่คนรุ่นใหม่ วัยเรียน วัยทำงาน ไปจนถึงกลุ่มผู้ปกครองในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนภาพของการเรียนภาษาที่ก้าวข้ามตำราและห้องเรียน เปิดพื้นที่ให้เห็นการใช้ภาษาจริงในชีวิต การทำงาน และเส้นทางอาชีพ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความกล้า และทัศนคติใหม่ในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเอง ทำให้การเรียนภาษาไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวอีกต่อไป แต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จับต้องได้จริง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
Wave Education จับมือ iQIYI เสริมความพร้อมในการทำงานบนเวทีที่กว้างขึ้น พร้อมผลักดันศักยภาพสู่ระดับเอเชียและระดับโลก
อีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญจากความร่วมมือในครั้งนี้ คือการร่วมกันผลักดันศิลปินภายใต้ iQIYI โดย ประกาศว่า “มอส-แบงค์” ศิลปินชื่อดังจาก iQIYI เป็น MUSE คู่แรกของ Wall Street English Thailand ที่เข้ามาเรียนและยกระดับทักษะภาษาของตนเองภายใต้ Wave Education ทั้งภาษาอังกฤษกับ Wall Street English ประเทศไทย และภาษาจีนกับ Let’s Mandarin เพื่อเสริมความพร้อมในการทำงานบนเวทีที่กว้างขึ้น ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงในประเทศ แต่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสู่ระดับเอเชียและระดับโลก การเรียนภาษาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มทักษะ แต่คือการ ปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ทั้งด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกับทีมงานนานาชาติ และการต่อยอดอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับสากล ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนเป้าหมายร่วมของทุกฝ่ายในการต่อยอดอนาคต และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเอง พร้อมเปลี่ยนศักยภาพที่มีให้กลายเป็นโอกาสที่จับต้องได้จริงบนเวทีโลก
ด้าน กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์, Group CEO of Wave Education Group กล่าวว่า “การร่วมมือกับ iQIYI ผสานคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพเข้ากับหลักสูตรของ Wall Street English และ Let’s Mandarin ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเริ่มใช้ภาษาได้จริงตั้งแต่วันนี้ ตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นและคนทำงาน และตอกย้ำบทบาทของ Wave Education Group ในฐานะ Future Education Hub ที่เชื่อมการเรียนรู้เข้ากับการลงมือทำอย่างแท้จริง”
ผ่านศึก ธงรบ กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “iQIYI ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ Wave Education Group ในการเปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ เรานำจุดแข็งด้านคอนเทนต์จีนคุณภาพสูงมาเชื่อมโยงกับการใช้งานจริง เพื่อให้การเรียนภาษาไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เราเชื่อมั่นว่าทักษะภาษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพาศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งพัฒนาศักยภาพของ iQIYI Artist เท่านั้น แต่ยังสะท้อนความตั้งใจในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ภาษาอย่างต่อเนื่อง”
ความร่วมมือกับ iQIYI ในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางบทใหม่ ที่ Wall Street English ประเทศไทย และ Let’s Mandarin พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษายุคใหม่ที่จะเชื่อมภาษาเข้ากับคอนเทนต์ ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อทำให้ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง สร้างการเติบโตด้านศักยภาพของผู้เรียนและศิลปินในระยะยาว และมีแผนต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมแคมเปญตลอดปี 2569
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามกลยุทธ์ ‘Your Tomorrow Start Today’ ทาง Wave Education มอบสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมทดสอบวัดระดับภาษากับ Wall Street English และ Let’s Mandarin รับทันที iQIYI VIP Standard ฟรี 7 วัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงระดับเอเชียจาก iQIYI และผู้ใช้งาน iQIYI ยังสามารถรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 7 วัน กับ Wall Street English และ Let’s Mandarin เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 31 ธันวาคม 2569 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
