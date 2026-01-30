รพ.จุฬาภรณ์ต้อนรับ “น้องเอสเธอร์” ทารกรายแรกของโรงพยาบาล หลังเปิดให้บริการหน่วยพยาบาลห้องคลอด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แสดงความยินดีกับคุณแม่ผู้เข้ารับบริการคลอดบุตรรายแรก พร้อมต้อนรับ “น้องเอสเธอร์” ทารกแรกเกิด หลังเปิดให้บริการหน่วยพยาบาลห้องคลอด มุ่งดูแลแม่และเด็กอย่างครบวงจร ด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่น
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่เข้ารับบริการคลอดบุตรรายแรกของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมต้อนรับ “น้องเอสเธอร์” ทารกแรกเกิด ซึ่งลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กของโรงพยาบาล
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับคุณแม่และทารกแรกเกิด พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยห้องคลอด ซึ่งได้ร่วมกันดูแลการคลอดอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลด้วยความเอาใจใส่
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดให้บริการหน่วยพยาบาลห้องคลอด ณ ชั้น 5 โซนโถงลิฟต์ A อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2569 เป็นต้นมา เพื่อให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างครบวงจร มุ่งเน้นความปลอดภัย ความอบอุ่น และการดูแลด้วยหัวใจ เพื่อคุณแม่และทารกแรกเกิดทุกครอบครัว