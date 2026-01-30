คำเดียวจบ! ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลั่น “เปิด!” ทางเชื่อมพุทธมณฑล 2-3 คลายรถติดฝั่งธนฯ

เอ้าาา เปิด! ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลั่นคำเดียว เปิดใช้งานทางเชื่อม “พุทธมณฑลสาย 2–3” แบบเรียบง่าย ไม่จัดพิธี เน้นใช้งานจริง หวังช่วยบรรเทาการจราจรฝั่งธนบุรี เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง พร้อมรองรับรถจักรยานยนต์และจักรยาน คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภายในมี.ค. 2569
วันนี้ (30 ม.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เปิดใช้เส้นทางพุทธมณฑลสาย 3 (ขาออก) เชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 มุ่งหน้าสู่พุทธมณฑลสาย 2 เพื่อบรรเทาการจราจรฝั่งธนบุรี โดยการเปิดครั้งนี้เน้นความเรียบง่าย ไร้พิธีการ มีเพียงเสียงตะโกนให้สัญญาณว่า "เปิด!" จากผู้ว่าฯ ชัชชาติ เท่านั้น
ด้านรองผู้ว่าฯ วิศณุ เผยว่า ถนนเส้นนี้มีช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการวิ่งรถตัดหน้าในห้วงรถติด และเป็นช่องที่ผู้ใช้จักรยานก็สามารถใช้ร่วมกันกับรถจักรยานยนต์ได้
ปัจจุบันเปิดให้สัญจรบางส่วน และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภายในเดือน มี.ค. 2569
การเชื่อมต่อถนนเส้นนี้จะช่วยให้การเดินทางระหว่างถนนสายหลักในพื้นที่ฝั่งธนบุรีคล่องตัวขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการถูกขโมยตัดสายไฟ จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยสอดส่องดูแล และระมัดระวังอย่างใกล้ชิด