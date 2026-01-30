อย. ติวเข้มผู้ประกอบการทั่วประเทศ มุ่งเป้าปลอดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน

อย. บูรณาการทุกภาคส่วน ติวเข้มผู้ประกอบการเกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรส เน้น 3 หลักสำคัญ คือ มาตรฐาน GMP นวัตกรรมการควบคุม และเฝ้าระวังเชิงรุก มุ่งเป้าขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน
วันนี้ (30 มกราคม 2569) เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (Smart Iodized Salt Workshop) ประจำปี 2569 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้และพัฒนาระบบการผลิตเกลือบริโภคให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2570 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ จนได้รับ “รางวัลเลิศรัฐระดับดี ประจำปี 2568” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพสม่ำเสมอและปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยพบว่า เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต กว่าร้อยละ 93.9 มีปริมาณไอโอดีนมาตรฐานสอดคล้องตามกฎหมาย (20-40 ppm)
ปัจจุบัน อย. ยังคงเดินหน้าเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งกรมอนามัย และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก คือ 1. มาตรฐานการผลิต (GMP): ติวเข้มหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตสำหรับเกลือบริโภค 2. นวัตกรรมการควบคุม: ส่งเสริมการใช้เครื่องมือคำนวณการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์และชุดทดสอบอย่างง่าย (Modified I- Kit และ เครื่อง I-Reader) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบคุณภาพได้เองในโรงงาน 3. การเฝ้าระวังเชิงรุก: เสริมพลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) ในการสุ่มตรวจ ณ สถานที่ผลิต และจำหน่ายทั่วประเทศ
“เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมาย แต่คือการทำให้ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญ และทำให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน” รองเลขาธิการฯ อย. กล่าว