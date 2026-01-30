สธ.รวมพลังแห่งความภักดี “เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดี” ในวาระครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต

กระทรวงสาธารณสุข “รวมพลังแห่งความภักดี” เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังแห่งการทำความดี ในวาระครบ 100 วันแห่งการสวรรคต ยกระดับบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 67 แห่ง อบรม CPR ให้กับ อสม. และ บุคลากร แล้วกว่า 6 แสนคน รับบริจาคโลหิตได้กว่า 132 ล้านซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะแล้วกว่า 24,000 คน
วันนี้ (30 มกราคม 2569) ที่ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” รับบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต โดยมี นางสาวจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนเข้าร่วม
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “แม่แห่งแผ่นดินไทย” ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข ด้วยทรงตระหนักว่า “สุขภาพ คือรากฐานของชีวิต” อีกทั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระเมตตาและด้วยพระราชหฤทัยแห่งการ “ให้” อย่างไม่มีเงื่อนไข อันเป็นแรงบันดาลใจ ให้ปวงชนชาวไทยรู้จักการให้เพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบ 7 วัน 15 วัน 50 วัน และ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต
นายพัฒนา กล่าวอีกว่า กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังแห่งการทำความดี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการยกระดับบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 67 แห่ง เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จัดอบรม CPR ให้กับ อสม. กว่า 594,000 คน และบุคลากรด้านสาธารณสุข กว่า 22,000 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ตลอดจนรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศแล้วกว่า 132 ล้าน ซีซี จากเป้าหมาย 690 ล้านซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ แล้วกว่า 24,000 คน จากเป้าหมาย 930,000 คน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจำนวนโลหิตและผู้รับบริจาคที่เพิ่มขึ้น คือ “โอกาสในการมีชีวิต” เป็นความหวังของผู้ป่วยอีกจำนวนมาก และเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวไทยทุกคน
“กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย มาร่วมกันเปลี่ยนความโศกเศร้า ให้เป็นพลังแห่งการทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา โดยแสดงความจำนงได้ทั้งจุดรับบริจาค ณ สถานบริการ หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ และช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม” นายพัฒนา กล่าว