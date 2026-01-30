STeP ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นเยาว์ เปิดเวที UBI-Alpha: Business Contest 2026 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ
ในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการฐานองค์ความรู้ โดยร่วมเป็นแกนกลาง
จัดกิจกรรม UBI-Alpha : Business Contest 2026 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ เวทีสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 ที่ผ่านมานั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และในฐานะประธานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (C-UBI) ภาคเหนือตอนบน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ UBI คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) เป็นจำนวนมาก
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มุ่งเสริมสร้างทักษะ
ความคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง
ซึ่งกิจกรรม UBI-Alpha : Business Contest 2026 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 มกราคม 2569 ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Bootcamp & Workshop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ พร้อมเวที Pitching สำหรับการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ การพัฒนาต้นแบบ และแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับ Mentor นักลงทุน และภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
สำหรับการประกวดในรอบระดับภูมิภาค ภาคเหนือ มีทีมจากเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 72 ทีม และผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 15 ทีมสุดท้าย ที่มีความพร้อมและโดดเด่นเพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ โครงการ UBI-Alpha : Business Contest 2026 แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ Future Food, Green and Climate Change Solutions และ AI and Digital โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทธุรกิจของแต่ละภูมิภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ภายในงาน One Stop Open House ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมของภาคเหนือ พร้อมขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถนำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษาไปต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต