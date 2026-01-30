อบจ.นนทบุรี ชูธง “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 7” ปฏิวัติสิ่งแวดล้อมด้วยพลังเยาวชน โชว์ศักยภาพการจัดการน้ำเสียครบวงจร มุ่งสู่ภารกิจ Net Zero เพื่อความยั่งยืนของไทยและโลก

นนทบุรี – 28 มกราคม 2569 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) จัดงานแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่เปิดตัวกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 7” ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส เดินหน้ายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการบำบัดมลพิษสู่การสร้างพลเมืองรักษ์โลก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน พร้อมเผยความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ในพื้นที่วิกฤต
นางสาวอิษยา สาธรสันติกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า อบจ.นนทบุรี ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีภารกิจสำคัญคือการสร้างรากฐานด้านสุขาภิบาลที่แข็งแกร่ง ล่าสุดได้เดินหน้า โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) ครอบคลุมพื้นที่ 4 เทศบาล (ทม.ศรีเมือง, ทม.บางกร่าง, ทม.บางเลน และ ทม.บางสีทอง) ซึ่งใช้เทคนิคดันท่อลอดใต้ดินเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยระบบนี้จะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2571 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก เช่น คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกรง ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง
“อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาด้วยโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืนหากขาดการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน อบจ.นนทบุรี จึงได้ต่อยอดสู่โครงการ Green & Clean โรงเรียนสีเขียว มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพราะเราเชื่อมั่นว่าโรงเรียนคือจุดกำเนิดที่ดีที่สุดในการปลูกฝัง DNA รักษ์โลก เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่พร้อมดูแลโลกในอนาคต ควบคู่ไปกับการที่ อบจ. จัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานรองรับไว้อย่างเป็นรูปธรรม” นางสาวอิษยา กล่าวเสริม
ในปีนี้ อบจ.นนทบุรี ได้กำหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายลดลงร้อยละ 12.21 ภายในปี 2573 ผ่าน 6 กลไกสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะครบวงจร และการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็ง
ด้าน นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระบุว่า ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี โดยก่อนวันงานแถลงข่าว ได้มีการแข่งขันสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 20 แห่ง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสถานศึกษาในจังหวัด
คุณธนวรรณ ประมวลศิลป์ชัย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นเวทีแสดงผลงานและไอเดียจากกว่า 60 โรงเรียนทั่วจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา”
ท้ายสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน และผู้สนใจร่วมงานสิ่งแวดล้อมศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 7” ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 พบกับการรวมพลังของสถานศึกษาทั่วจังหวัดนนทบุรีทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 แห่ง ที่จะมาถ่ายทอดไอเดียผ่านแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา
ไฮไลท์สำคัญภายในงาน:
• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ: ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• สุดยอดนวัตกรรมเยาวชน: ชมการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมรักษ์โลกที่ผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนกว่า 2,000 คน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโลกร้อนและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
• เส้นทางสู่ Net Zero: เรียนรู้ 6 มาตรการหลักของ อบจ.นนทบุรี ในการลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
• เวทีสร้างสรรค์: สนุกกับกิจกรรมการแสดง บูทนิทรรศการจากกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ 20 แห่ง
รายละเอียดการจัดงาน วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา: 10.00 – 18.00 น. ชั้น 4 เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมดี และส่งแรงใจให้เยาวชนไทยที่มี “DNA รักษ์โลก” ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความยั่งยืนสืบไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Green & Clean โรงเรียนสีเขียว หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี