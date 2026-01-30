100 วัน (สตมวาร) บริจาคโลหิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนชาวไทย สืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ บริจาคโลหิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า “สถิตกลางใจไทยนิรันดร์” (สนับสนุนโดย นิตยสารแพรว)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริจาคโลหิต 100 วัน (สตมวาร) สืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย พิเศษ ! สำหรับ ผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ จะได้รับหนังสืออันทรงคุณค่า “สถิตกลางใจไทยนิรันดร์” เป็นที่ระลึก สนับสนุนโดย นิตยสารแพรว (จำนวนจำกัด) เพื่อเก็บเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันล้ำค่า และเป็นสัญลักษณ์ ของการร่วมทำความดีด้วยหัวใจ
ทั้งนี้ ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงอุทิศพระองค์กว่า 69 ปี ประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัย และสนับสนุนงานด้านบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตในหมู่ประชาชนชาวไทยอย่างแพร่หลาย ทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ทำให้มีปริมาณโลหิตเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับเนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พระผู้ทรงเป็นดวงหฤทัย ชาวไทยทั้งปวง รักแท้คู่แผ่นดิน คู่ขวัญราชัน มิ่งขวัญครอบครัว เจริญพระราชไมตรี พระบารมีแผ่ไพศาล และรอยพระบาททั่วไทย แรงบันดาลใจโครงการพระราชดำริ