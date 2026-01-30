อว. ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากำลังคนด้าน AI และยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งผลิตกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมไทยในอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "Industrial AI Literacy and Application for Non-Technical Student" โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำ และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำกว่า 20 หน่วยงาน ร่วมลงนามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเทคโนโลยีและยานยนต์ชั้นนำ รวมถึงผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ความร่วมมือทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย:
1. หลักสูตร "Industrial AI Literacy and Application for Non-Technical Student" มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ใช่สายเทคนิค ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในบริบทอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ต้าหัว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมไทยไอโอที, สถาบันอาหาร, Intel Semiconductor (US) LLC. และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมลงนาม 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไมล์ เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ซุส อีวี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด. บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด
ภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านยานยนต์พลังงานใหม่, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยที่ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวว่า “อว. มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสูง มีทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในอนาคต และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างแท้จริง”
การลงนาม MOU ในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุ่งหวังยกระดับศักยภาพกำลังคนไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน