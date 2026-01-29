องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดงานประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ “โลกอนาคตแห่งการทำงาน กับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร”

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดงานประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ “โลกอนาคตแห่งการทำงาน กับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร” (Demographic Shifts and the Future of Work)
กรุงเทพฯ 29 มกราคม 2569 — องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดงานประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และโลกอนาคตแห่งการทำงาน” (Demographic Shifts and the Future of Work) มุ่งให้ความรู้พร้อมพิจารณามาตรการด้านนโยบายที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน
งานประชุมระดับภูมิภาคดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “โลกอนาคตแห่งการทำงาน กับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร” (Demographic Shifts and the Future of Work) โดยมีผู้แทนจากรัฐบาล องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสถาบันวิจัยจากอินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐปาเลา สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วมฯ เพื่อสำรวจแนวโน้ม ความท้าทาย และโอกาสในการวิจัยและผลักดันนโยบายที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน พร้อมรับฟังการอภิปรายหัวข้อแรงงานสูงอายุ การแก้ไขอุปสรรคต่อการจ้างงานเยาวชนที่มีคุณภาพ การใช้แรงงานต่างประเทศเพื่อลดการขาดแคลนทางทักษะ และบทบาทสำคัญของระบบคุ้มครองทางสังคม
นางคาโอริ นากามูระ – โอซากะ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน สถานที่ทำงาน และระบบคุ้มครองทางสังคมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก วิธีที่เราตอบสนองจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นแรงขับเคลื่อนด้านความเท่าเทียม และงานที่มีคุณค่า หรือปล่อยให้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของความเหลื่อมล้ำและการกีดกัน”
นางหลุยซา ราเกอร์ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ต้องอาศัยแนวทางแก้ไขร่วมกัน สหภาพยุโรปภูมิใจที่ได้สนับสนุนพื้นที่ความร่วมมือเช่นเวทีนี้ ซึ่งประเทศต่างๆ สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมกันเสริมศักยภาพในการออกแบบนโยบายที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ให้เป็นโอกาสในการทำงานที่ดี อันนำไปสู่การผลิตผลงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืน”
ด้าน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ของประเทศไทยว่า “ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศในภูมิภาคต่างเผชิญกับความท้าทายสองประการ คือปริมาณแรงงานสูงวัยจำนวนมาก และความจำเป็นในการสร้างงานที่มีคุณภาพสำหรับคนหนุ่มสาว การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดในการสร้างสรรค์ผลงาน การมีส่วนร่วม และความสมานฉันท์ทางสังคมไปอีกหลายทศวรรษ”
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วกว่าภูมิภาคอื่นในโลก และจำเป็นต้องมีการดำเนินนโยบายอย่างทันท่วงทีและประสานงานกันในระดับภูมิภาค รายงาน Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2024 ระบุว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของภูมิภาคมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 61 ในปี 2023 เหลือร้อยละ 55 ภายในปี 2050 ขณะที่สัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อแรงงาน การพัฒนาทักษะ และระบบคุ้มครองทางสังคม
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ Managing a Decent Future of Work Together – Asia and the Pacific (Future of Work: APAC) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป ฝ่ายบริการด้านนโยบายต่างประเทศ และดำเนินการโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยโครงการริเริ่มระยะเวลาสี่ปี (2025–2029) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานให้สูงขึ้น ท่ามกลางกระแสสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป