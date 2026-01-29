สำนักงานประกันสังคมชี้แจงสิทธิการรักษามะเร็ง ย้ำความคุ้มครองครบถ้วนตามมาตรฐาน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกระแสข่าวและการนำเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความแตกต่างของสิทธิการรักษามะเร็ง ระหว่างโครงการ SSO Cancer Care ภายใต้ระบบประกันสังคม กับสิทธิ Cancer Anywhere ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความกังวลใจแก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความห่วงใย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องผู้ประกันตนในประเด็นสำคัญ
4 ประการ ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์การรักษามะเร็งภายใต้โครงการ SSO Cancer Care ด้านยาและการรักษาได้มาตรฐาน ไม่ด้อยกว่าสิทธิ สปสช. และครอบคลุมในบางรายการมากกว่า
• การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ครอบคลุมทั้งยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงกลุ่มยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
• การรักษาด้วยรังสี (Radiation Therapy) สนับสนุนค่าใช้จ่ายครอบคลุมถึง 48 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
2. สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีทางเลือกหลากหลายแม้โครงการจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า “Anywhere”
แต่ในทางปฏิบัติ โครงการ SSO Cancer Care มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกในการเข้ารับบริการที่หลากหลาย หากไม่ประสงค์รับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญคือการกระจายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ ไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนแพทย์ เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อันเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมและยับยั้งความรุนแรงของโรค
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงเรียนแพทย์ สำนักงานประกันสังคมขอชี้แจงว่า
ไม่ว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธิใดก็ตาม ทั้งในระบบประกันสังคมหรือระบบบัตรทอง หากมีความประสงค์จะเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัดเช่นเดียวกัน ไม่สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง เนื่องจากโรงเรียนแพทย์ต้องรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน และมีจำนวนผู้ป่วยรอรับบริการเป็นจำนวนมาก
4. เพื่อเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะรับการรักษาโรคมะเร็งในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจัดให้มีระบบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตน ป้องกันการสวมสิทธิ และสามารถอำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่าย
สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสม พร้อมทั้งน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การยกระดับสิทธิประโยชน์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป