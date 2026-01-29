สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท

จากเหตุเครนถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้รถไฟเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี ได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แสดงความเสียใจ และห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ประกันตน พร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และดูแลด้านสิทธิประโยชน์อย่างเร่งด่วน
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถไฟจำนวน 157 คน มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จำนวน 4 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 30 คน โดยยืนยันตัวตนแล้ว 29 คน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวน 19 ราย ซึ่งทายาทได้รับสิทธิประโยชน์รวมทั้งสิ้น 1,421,450.29 บาท
สำนักงานประกันสังคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และได้เร่งดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อาทิ เงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย เงินบำเหน็จชราภาพ รวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามสิทธิจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ขึ้นอยู่กับกรณีและสถานะการประสบเหตุ
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมในการดูแล อำนวยความสะดวก และชี้แจงสิทธิประโยชน์แก่ทายาทและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด