xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากเหตุเครนถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้รถไฟเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี ได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แสดงความเสียใจ และห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ประกันตน พร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และดูแลด้านสิทธิประโยชน์อย่างเร่งด่วน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถไฟจำนวน 157 คน มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จำนวน 4 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 30 คน โดยยืนยันตัวตนแล้ว 29 คน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวน 19 ราย ซึ่งทายาทได้รับสิทธิประโยชน์รวมทั้งสิ้น 1,421,450.29 บาท

สำนักงานประกันสังคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และได้เร่งดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อาทิ เงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย เงินบำเหน็จชราภาพ รวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามสิทธิจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ขึ้นอยู่กับกรณีและสถานะการประสบเหตุ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมในการดูแล อำนวยความสะดวก และชี้แจงสิทธิประโยชน์แก่ทายาทและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด











สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนบาดเจ็บ และเสียชีวิต เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ม สีคิ้ว โคราช เร่งเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 1.4 ล้านบาท
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น