เอกอัครราชฑูต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการโรงเพาะเห็ด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 : ฯพณฯ ท่าน อุบัยด์ ซะอีด อุบัยด ์บินฏอริช อัลฎอฮิรี เอกอัครราชฑูต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฟาร์มเห็ด ซึ่งสถานฑูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทยให้การสนับสนุนการก่อสร้างจำนวนเงิน 2,849,900 บาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ฝึกอาชีพอย่างครบวงจรแก่ผู้พิการทางสติปัญญา โดยมี นางสายสม วงศาสลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์,นางสาว ปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี,นางสาว สุนีย์ ศรีสง่าตระกูล รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,นางกันยา ไชยเศรษฐ์ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ,ชมรมครูผู้ปกครองฯ ให้การต้อนรับ และ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการฟาร์มเห็ด ประกอบด้วย โรงเรือนผลิตและพักก้อนเห็ดจำนวน 2 อาคาร โรงเรือนเพาะเห็ด จำนวน 2 อาคาร อุปกรณ์การผลิตก้อนเห็ด พร้อมตู้เย็นแช่ผลผลิตเพื่อรอการจำหน่าย วัสดุในการฝึกผลิตก้อนเห็ดปริมาณ 20,000 ก้อน นับเป็นโครงการที่ยั่งยืน มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ซึ่งแต่ละโรงสามารถเก็บก้อนเห็ดที่ผลิตแล้ว รอการเปิดดอกได้ถึงโรงละ 3,000 ก้อน และสามารถผลิตเห็ดสดได้ประมาณ 15,000–16,000 กิโลกรัมในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งทำให้นักเรียน ครูของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร กว่า 250 คน อิ่มอร่อยกับเมนูต่างๆ ส่วนก้อนเห็ดที่ผลิตได้มีเพียงพอเพื่อส่งให้กับศูนย์ฯต่างๆของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ทั้ง 12 แห่ง ทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาสามารถฝึกทักษะ มีพัฒนาการจนดูแลและเก็บผลผลิตได้ด้วยตัวเอง เป็นการประหยัดค่าใชจ่ายสร้างรายได้จากการเก็บเห็ดสด ก้อนเห็ดสำเร็จรูปพร้อมเปิดดอกและฝึกสอนให้กับผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ
ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน นามศูนย์แห่งนี้ว่า ปัญญาคาร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2533 โดยฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการทางสติปัญญาระดับปานกลางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับโอกาสในการฟื้นฟู พัฒนาทักษะด้านต่างๆจนมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ปัจุบัน มีนักเรียนทั้งชายและหญิงรวม 94 คน อยู่ประจำ 55 คน และไป-กลับจำนวน 39 คน ให้บริการผู้พิการประเภท 5-6 และ 7 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มคนพิการทั่วไปจำนวน 40 คน กลุ่มเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงาน จำนวน 15 คน กลุ่มที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 และมาตรา 35 จำนวน 40 คน ให้บริการฟื้นฟูทักษะที่จำเป็น 6 ด้าน การเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการพัฒนาสู่สุขภาวะ ทักษะ การปรับพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการพูด และเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงาน อีกทั้งมีการฝึกอาชีพอย่างครบวงจรด้านต่างๆ ดังนี้
-กลุ่มงานอาหารและเครื่องดื่ม บาริสต้า ฝึกชงเครื่องดื่ม ชนิดต่างๆ ขนมอบ ขนมไทย
-กลุ่มงาน ศิลปะประดิษฐ์ งานทอพรหมเช็ดเท้า งานกระเป๋า เพ้นท์กระเป๋า ทอผ้าซาโอริ งานเดคูพาทรองเท้าสาน กระเป๋า และ กล่องต่างๆ งานปั้นดินไทย งานแปรรูปสมุนไพร สบู่มังคุด
-กลุ่มงานเกษตร ปลูกผักไฮโดรโปรนิค ปลูกผักสวน ครัวรั้วกินได้ และเพาะเห็ด นับเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกทักษะด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
