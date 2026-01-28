“หมอธีระวัฒน” ชี้ถึงเวลาค้นหาสาเหตุคนสุขภาพดีตายกระทันหัน เร่งวิจัยเกี่ยวข้องวัคซีน mRNA หรือไม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ชี้ถึงเวลาค้นหาอย่างจริงจัง คนสุขภาพดีแต่ตายกะทันหันด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเพราะเหตุใด พร้อมเร่งวิจัยว่าเกี่ยวข้องและมีส่วนเชื่อมโยงกับวัคซีน mRNA มากน้อยเพียงใด
วันนี้(28 ม.ค.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ดร นพ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ โพสต์ข้อข้อความในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันในคนที่ดูมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมและวงการแพทย์จะต้องเร่งค้นหาสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเฉียบพลันจนเสียชีวิตอย่างเป็นระบบ
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบรายงานการเสียชีวิตกะทันหันของนักกีฬา แพทย์ พยาบาล และบุคคลที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจมาก่อน โดยบางรายมีหลักฐานว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะก่อนหยุดทำงาน ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 4–5 ปีที่ผ่านมา
รูปแบบการเสียชีวิตพบได้ทั้งในช่วงหลับ โดยเฉพาะระหว่างเวลาประมาณตีสามจนใกล้รุ่ง และในระหว่างการออกกำลังกายหรือแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล หรือการแข่งขันวิ่งมาราธอน ซึ่งมีรายงานนักกีฬาวูบพร้อมกันหลายราย
สำหรับกรณี “ไหลตาย” ที่พบในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ อธิบายว่า งานวิจัยสามารถชี้ได้ว่าเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงขณะนอนหลับ หรือ Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome (SUNDS) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ซ่อนเร้นของระบบไฟฟ้าหัวใจ เช่น Brugada syndrome ร่วมกับปัจจัยเสริม อาทิ การขาดโพแทสเซียม วิตามินบี 1 การดื่มแอลกอฮอล์หนัก และการพักผ่อนไม่เพียงพอ โดยมักพบในเพศชายอายุ 25–50 ปี ที่ภายนอกดูแข็งแรงดี และไม่พบสาเหตุอย่างเส้นเลือดหัวใจตีบตัน
อย่างไรก็ตาม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุว่า รายงานจากวารสารการแพทย์ต่างประเทศบางฉบับพบผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหันแต่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ โดยไม่พบความผิดปกติทางพันธุกรรมซ่อนเร้น เส้นเลือดหัวใจปกติ และผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรวมถึงคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เมื่อตัดชิ้นเนื้อผนังหัวใจกลับพบแผลเป็นและพังผืดเป็นหย่อม ๆ โดยไม่พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งผู้รายงานสรุปว่าอาจเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติชนิดเริ่มต้นหรือผิดรูปแบบ (early or atypical hypertrophic cardiomyopathy)
ในส่วนของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน mRNA ศ.นพ.ธีระวัฒน์ อ้างถึงรายงานทางพยาธิวิทยาจากประเทศเยอรมนีในปี 2022 ซึ่งตรวจผู้เสียชีวิตกะทันหัน 100 ราย และการศึกษาขนาดใหญ่ในวารสาร Radiology ปี 2023 จากสถาบันแพทย์หลายแห่งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ที่ใช้การตรวจ PET/CT พบการสะสมของสารติดตามในกล้ามเนื้อหัวใจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน mRNA เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน และบางรายยังพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบต่อเนื่องแม้ไม่มีอาการ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานในวารสาร Journal of the American College of Cardiology ปี 2025 เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3 รายที่ได้รับวัคซีนโควิดมากกว่า 5 เข็มและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยพบลักษณะแผลเป็นขนาดเล็กในกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่สามารถอธิบายได้จากสาเหตุหัวใจวายทั่วไป ซึ่งอาจสอดคล้องกับผลการศึกษา MRI หัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน mRNA ซึ่งแม้อาการอักเสบจะดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงพบร่องรอยแผลเป็นของกล้ามเนื้อหัวใจ
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เห็นว่า แผลเป็นเรื้อรังในกล้ามเนื้อหัวใจอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในปัจจุบัน จึงเสนอว่า ในกรณีเสียชีวิตจาก sudden cardiac arrest ควรมีการชันสูตรศพอย่างละเอียด ตรวจชิ้นเนื้อหัวใจ และตรวจหาโปรตีนหนามของวัคซีน mRNA ด้วยวิธี RT-qPCR พร้อมตัดสาเหตุอื่น ๆ รวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมซ่อนเร้นออกอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ตั้งข้อสังเกตว่า ในประเทศไทยอาจยังขาดการตรวจพันธุกรรมครบถ้วนและการตรวจชิ้นเนื้อหัวใจในผู้เสียชีวิต ขณะที่คำอธิบายที่อ้างถึงความเครียด การทำงานหนัก หรือการดื่มกาแฟ อาจไม่เพียงพอในการอธิบายปรากฏการณ์การเสียชีวิตกะทันหันที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า งานวิจัยล่าสุดในวารสาร JAMA ปี 2025 ชี้ว่าการดื่มกาแฟไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และในผู้ป่วยที่เคยมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AF) การดื่มกาแฟยังช่วยลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำได้
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ทิ้งท้ายว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมควรตั้งคำถามและสนับสนุนการวิจัยอย่างจริงจัง เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเฉียบพลันจนเสียชีวิต ว่ามีปัจจัยใดเกี่ยวข้อง และมีส่วนเชื่อมโยงกับวัคซีน mRNA มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดความกระจ่างทางวิชาการและความปลอดภัยของสาธารณชน