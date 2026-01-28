สาธิตประสานมิตร (ประถม) จัดใหญ่! "โขนเด็กสืบสานมรดกชาติ" 4 รอบ รองอธิการบดี มศว กล่าวชื่นชม ร่วมเชิดชูมรดกโลก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ จัดการแสดงประจำปีการศึกษา 2568 การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด “มารซื่อชื่อพิเภก–ศึกมังกรกัณฐ์” และการแสดงละครประยุกต์ เรื่อง “มิติใหม่ ThAILand” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยการแสดงโขนเด็ก สืบสานมรดกชาติ" รวม 4 รอบ การแสดง ตลอดวันที่ 24-25 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและสถาบันการศึกษาหมุนเวียนกันเป็นประธานในพิธีเปิดแต่ละรอบอย่างสมเกียรติ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน รอบที่ 1 โดยเน้นย้ำถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรักในรากฐานวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่งดงาม
ต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธาน ในรอบที่ 2 พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการอนุรักษ์ "โขน" ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติผ่านตัวแทนเยาวชน
ทางด้าน รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานในรอบที่ 3 ได้กล่าวเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในศักยภาพของนักเรียนสาธิตฯ ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์แบบว่า
“ในนามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงโขนเด็กสืบสานมรดกชาติในวันนี้ กิจกรรม “โขนจิ๋ว” ของสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ถือเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และนับเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมในการอนุรักษ์ “โขน” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ผ่านตัวแทนเยาวชนตัวเล็ก ๆ ของเรา สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นบนเวทีแห่งนี้ คือผลสะท้อนอันยิ่งใหญ่ของการเรียนการสอน และความทุ่มเทของนักเรียนนับพันคน รวมถึงบุคลากร คุณครู และที่ขาดไม่ได้คือพลังสนับสนุนจากผู้ปกครอง ทั้งจากหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) ที่ได้แสดงออกถึงความสนใจและความกตัญญูต่อวัฒนธรรมไทยของเรา การทำงานร่วมกันเป็นทีมในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ ทำให้เราเห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนอย่างชัดเจนเมื่อเขาเติบโตขึ้น สำหรับการแสดง" โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน "มารซื่อชื่อพิเภก - ศึกมังกรกัณฐ์" ในปีนี้ เพียงแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึก “ว้าว” และน่าตื่นเต้นมากครับ ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นรอบการแสดงที่ประทับใจทุกคนที่ได้เข้ามารับชมอย่างแน่นอน
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (ผศ.สมเกียรติ วรรณเฉลิม) ที่ต้องรับภาระหนักและเหนื่อยแน่ ๆ ในการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึง ป.6 ให้มารวมตัวกันสร้างสรรค์งานใหญ่ขนาดนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณมาก ๆ ครับ และขอขอบคุณ ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ที่ช่วยเป็นแรงผลักดันสำคัญให้งานนี้เกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่และสง่างามสมเกียรติสถาบัน” รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวในที่สุด
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในรอบที่ 4 พร้อมแสดงความยินดีที่หอประชุมใหญ่ได้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าของเด็กไทย จากพลังเยาวชนกว่า 2,000 ชีวิต บนเวทีระดับชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ คุณกิตติพจน์ บูรณะบุญวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกันระบุว่า งานในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการรวมตัวของนักเรียนตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก จนถึง ป.6 และหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) กว่า 2,000 คน ที่ร่วมกันถ่ายทอดมรดกชาติผ่าน 4 ชุดการแสดงหลัก ได้แก่ ดนตรีร่วมสมัย "พิณพนาลัย" รำเบิกโรง "โขนจิ๋วสืบสานศาสตร์ศิลป์" โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน "มารซื่อชื่อพิเภก - ศึกมังกรกัณฐ์" และ ละครประยุกต์เรื่อง "มิติใหม่ Thailand"
การแสดงครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งทั้ง 4 รอบ แต่ยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อวงการโขนไทย และเป็นบทพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยพร้อมที่จะเป็นผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน