ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เชิญร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าฯเพื่อพลังงานสะอาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานศึกษาเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมเป็นพลังสนับสนุนโครงการ “พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)” จัดขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า พัฒนา-เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่นักศึกษาคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สร้างทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาคนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้ทั้งการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้หรือการบริจาคเงิน โดยบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 295 6 00370 4 หรือผ่านระบบ e -Donation นำไปลดหย่อนภาษีได้
นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน รองรับนักศึกษาคนพิการจากจังหวัดใกล้เคียงและมีแผนขยายโอกาสรับคนพิการจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาพร้อมฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักศึกษาคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมจนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. โดยเป็นโรงเรียนประจำ มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเอง และดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรการกุศลที่มิได้แสวงหาผลกำไร งบประมาณหลักมาจากการรับบริจาค แต่จากภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดบริจาคลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณและการดูแลคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาคนพิการในระยะยาว
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน วิทยาลัยฯ จึงจัดทำ โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อเป็นแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานในระยะยาว และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐด้านการส่งเสริมพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะ SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และ SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด ประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาคนพิการ สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง โดยงบประมาณที่ประหยัดได้จากการลดค่าไฟฟ้าจะนำกลับไปพัฒนาการเรียนการสอน จัดหาสื่ออุปกรณ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตนักศึกษาคนพิการอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นพลังสนับสนุนโครงการ “พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)” สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 295-6-00370-4 หรือผ่านระบบ e -Donation นำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-465-645
“การร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการฯนี้ ถือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้พลังงานสะอาด ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการ” นายชิดกล่าวในท้ายสุด