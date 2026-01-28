ปลัดแรงงาน - เลขาธิการประกันสังคม ยืนยัน เร่งแก้ไขปัญหาประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้าง พัฒนาการลงทุน และเปิดรับฟังความคิดเห็นเลือกตั้งบอร์ด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการประกันสังคม ผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคม และผู้บริหาร แถลงข่าวยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมมิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับประโยชน์ทดแทนจากการปรับเปลี่ยนระบบ โดยสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวขอโทษพี่น้องผู้ประกันตนในกรณีที่อาจไม่ได้รับความสะดวก แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังอาจไม่ทันต่อความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในบางกรณี โดยในวันนี้คณะกรรมการประกันสังคม ได้หารือและกำหนดแนวทางดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่
1. การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมสูงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน องค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย เลขาธิการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 4 คน ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 4 คน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสะท้อนมุมมองจากทุกภาคส่วน โดยมีภารกิจจัดทำแผนงาน (Roadmap) กำหนดกรอบเวลา ขั้นตอน ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ที่ชัดเจน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการร่วม ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ จะดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากการประชุมครั้งแรก เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
2. การปรับสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (SAA) สู่มาตรฐานสากล คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการปรับสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (SAA) สำหรับแผนยุทธศาสตร์การลงทุน ฉบับที่ 5 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2571–2572) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนในระยะยาว และรองรับภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างประชากร การปรับ SAA จะเน้นการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบ Global Asset Allocation ตามมาตรฐานกองทุนชั้นนำระดับโลก เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นร้อยละ 50 จากเดิมร้อยละ 35 เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะดำเนินการอย่างรอบคอบภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่เข้มงวด คาดว่าจะใช้เวลาเตรียมการด้านกฎระเบียบประมาณ 15–24 เดือน และดำเนินการลงทุนจริงแบบค่อยเป็นค่อยไปตามจังหวะและภาวะตลาด โดยมีเงื่อนไขให้นำผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางการเงิน (Funding Strategy มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน)
3. การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม เสรี เป็นธรรม ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านช่องทาง ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และมุมรับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศ โดยขอยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคม เมื่อครบวาระในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ประมาณ 120 วัน นับแต่วันที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกมาตรการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน เพื่อสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว