ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ วิกฤต หลายพื้นที่แตะระดับสีแดง หนองจอกสูงสุด 80.8 ไมโครกรัมฯ กระทบสุขภาพ

กทม. เผยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 28 ม.ค. 2569 ค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐาน หลายพื้นที่แตะระดับสีแดง เขตหนองจอกสูงสุด 80.8 ไมโครกรัมฯ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง
วันนี้ (28 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 55.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหนองจอก 80.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตมีนบุรี 77.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตคลองสามวา 76.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคันนายาว 76.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 71.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสายไหม 70.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดกระบัง 69.2 มคก./ลบ.ม.
8 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 68 มคก./ลบ.ม.
9 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 66.9 มคก./ลบ.ม.
10 สวนหนองจอก เขตหนองจอก 66.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบึงกุ่ม 65.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสะพานสูง 63.6 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
54.4 - 70.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.กรุงเทพตะวันออก
54.4 - 80.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3.กรุงเทพกลาง
42.6 - 57.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4.กรุงเทพใต้
44 - 62.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5.กรุงธนเหนือ
39.7 - 54.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6.กรุงธนใต้
39.7 - 53.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน
งดกิจกรรมกลางแจ้ง
หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด