ผู้ว่าฯ กทม. เตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ช่วงค่ำ พบกลุ่มควันจากตะวันออกเคลื่อนเข้า กทม. แนะประชาชนป้องกันสุขภาพอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผยกลุ่มควันจากพื้นที่เผาไหม้ทางทิศตะวันออกเคลื่อนปกคลุมกรุงเทพฯ ส่งผลค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งระดับสีแดงหลายพื้นที่ เหตุอากาศปิดและลมพัดตรงเข้าเมือง ขอประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งและดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 69 เวลา 20.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า ขณะนี้มีกลุ่มควันจากพื้นที่ทางทิศตะวันออกเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิดการสะสม และมีแนวโน้มที่ค่าฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้เป็นต้นไป
ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศปิด โดยระดับการยกตัวของอากาศต่ำกว่า 2,000 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการระบายมลพิษ ประกอบกับมีการเผาขนาดใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงทางทิศตะวันออกในช่วงบ่าย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 13,000 ไร่ ทำให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ราว 1,700 ตารางกิโลเมตร เทียบเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด
นอกจากนี้ ทิศทางลมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดพากลุ่มควันดังกล่าวเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยตรง ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก อาทิ เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง และคลองสามวา ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่แรก โดยค่าฝุ่นเริ่มปรับขึ้นอยู่ในระดับสีแดง ขณะที่พื้นที่ฝั่งธนบุรียังได้รับผลกระทบน้อยกว่า ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เสนอส่งรถดับเพลิงเข้าไปสนับสนุนการควบคุมสถานการณ์เผาในพื้นที่แล้ว แต่ได้รับแจ้งว่ามีอุปกรณ์เพียงพอ
สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ คาดว่ากลุ่มฝุ่นจะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งคืน เนื่องจากอากาศยังคงปิด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์มีแนวโน้มจะดีขึ้นในช่วงสายของวันรุ่งขึ้น เมื่ออัตราการระบายอากาศปรับตัวดีขึ้น
กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด โดยงดหรือจำกัดกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก พร้อมสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา หากมีอาการรุนแรงให้รีบพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ที่ แอปพลิเคชัน AirBKK เว็บไซต์ www.airbkk.com เว็บไซต์ greener.bangkok.go.th รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.