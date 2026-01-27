ประกันสังคมแจงตัดสูทให้ จนท. 7,000 ตัว งบ 35 ล้านจากเงินสมทบ 3 ฝ่าย ยันทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน

รองเลขาฯ สำนักงานประกันสังคมแจงตัดสูทให้เจ้าหน้าที่ 7,000 ตัว งบ 35 ล้าน เป็นสัญลักษณ์สื่อสารกับประชาชนและผู้ประกันตน ใช้เงินสมทบจาก 3 ฝ่ายที่ทำได้ตามกฎหมาย จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ม.ค. 2569 ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อชุดสูทยูนิฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจำนวน 7,000 ตัว วงเงินงบประมาณ 35 ล้านบาท
นางนิยดา ระบุว่า การตัดชุดสูทดังกล่าวเป็นยูนิฟอร์มของสำนักงานประกันสังคม เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารกับประชาชนและผู้ประกันตน เมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานหรือติดต่อประสานงานนอกสถานที่ จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม
ส่วนประเด็นงบประมาณนั้น นางนิยดา ชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผ่นดินโดยตรง ยกเว้นเงินเดือนข้าราชการ การจัดทำงบประมาณต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกระบวนการเสนอของสำนักงานเอง
“เรื่องชุดสูทอาจดูเหมือนไม่มีประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้ประกันตน เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนของเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เวลาออกนอกพื้นที่ประชาชนสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือสิทธิประโยชน์ได้ เป็นยูนิฟอร์มที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสำนักงาน” นางนิยดา กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า งบประมาณที่ใช้จัดซื้อชุดสูทมาจากเงินของผู้ประกันตนหรือไม่ นางนิยดา ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เงินกองทุนมาจากเงินสมทบ 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล โดยกฎหมายกำหนดให้สามารถนำเงินสมทบมาใช้ในการบริหารงานได้ไม่เกิน 10% ต่อปี ซึ่งสำนักงานใช้จริงเพียงประมาณ 2-3% เท่านั้น
“ดังนั้นเงินที่ใช้ก็เป็นเงินสมทบจากทั้งสามฝ่าย ไม่ใช่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” นางนิยดา กล่าว
สำหรับข้อสงสัยเรื่องราคาชุดสูทตัวละประมาณ 5,000 บาท นางนิยดา ชี้แจงว่า ใน 1 ชุดประกอบด้วยเสื้อ กางเกง และองค์ประกอบอื่น ๆ จึงไม่ใช่ราคาต่อชิ้น และการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง มีการประกวดราคา
ส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและผู้ที่ได้รับชุดสูทนั้น นางนิยดา ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับชุดดังกล่าว โดยกำหนดให้พนักงานประกันสังคมสวมชุดสูทในวันจันทร์ ขณะที่ข้าราชการจะสวมชุดกากี และวันอื่น ๆ สามารถกำหนดได้ตามดุลยพินิจของสำนักงานประจำจังหวัด
นางนิยดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จะกำหนดให้สวมชุดสูทในวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์จะสวมผ้าไทย ตามนโยบายการอนุรักษ์ผ้าไทยของรัฐบาล