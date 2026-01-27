“กอดเปลี่ยนโลก” พลังแห่งกอดแรกเป็นมากกว่าความรัก Skin-to-Skin เกราะคุ้มกันสุขภาพลูกน้อย ที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้

อ้อมกอดของแม่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือ PRINC Group ชวนคุณแม่ยุคใหม่มาร่วมทำความเข้าใจกับอัศจรรย์แห่ง “การสัมผัสเนื้อแนบเนื้อ” (Skin-to-Skin Contact) ทันทีหลังคลอด ซึ่งไม่ใช่แค่การแสดงความรัก แต่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของทารกอย่างมหาศาล
ทำไมต้อง “กอด” ทันทีหลังลืมตาดูโลก?
พญ.จุฑารัตน์ เอมาวัฒน์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้ข้อมูลว่า “การให้ทารกได้สัมผัสกับอกแม่โดยตรงทันทีหลังคลอด ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของทั้งคู่อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
1.ปรับสมดุลร่างกายให้ลูกน้อย
การสัมผัสเนื้อแนบเนื้อช่วยลดฮอร์โมนแห่งความเครียด (Cortisol) และเพิ่มความคงที่ของสภาวะร่างกาย โดยเฉพาะในทารกเกิดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวน้อย จะช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และระดับออกซิเจนให้สม่ำเสมอ
2. กระตุ้นสัญชาตญาณ “นักกิน”
การกอดจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมน IGF 1 ซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารก นอกจากนี้ยังกระตุ้นระบบย่อยอาหารผ่านฮอร์โมน CCK รวมถึงช่วยพัฒนาการมองเห็นและการทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมองให้ดียิ่งขึ้น
3. ตัวช่วยเรื่องน้ำนมแม่
การสัมผัสกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน “ออกซิโทซิน” (Oxytocin) ในตัวแม่ ทำให้น้ำนมมาเร็วและมีปริมาณมากขึ้น ช่วยให้ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้การดูดนมแม่ได้ดีขึ้นตามสัญชาตญาณ และยังช่วยให้ทารกมีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดที่น้อยลง
4. ลดความเครียดและสร้างความผูกพัน (Bonding)
ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด (Cortisol) ทั้งในแม่และลูก ช่วยปรับวงจรการหลับและตื่นของทารกให้ดีขึ้น ในระยะยาวจะช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของคุณแม่ และลดปัญหาด้านพฤติกรรมเมื่อเด็กเติบโตขึ้นในช่วงอายุ 5 ปี
พญ.จุฑารัตน์ เอมาวัฒน์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า “แม้จะเป็นการผ่าตัดคลอด หากทารกอาการปกติ (ร้องดี แดงดี) ก็สามารถทำ Skin-to-Skin ได้ทันทีในห้องคลอด โดยคุณพยาบาลจะช่วยเช็ดตัวให้แห้งและวางบนอกแม่พร้อมสวมหมวกและห่มผ้าเพื่อความอบอุ่น คุณแม่ควรปรึกษาสูติ-นรีแพทย์เพื่อแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า เพื่อก้าวแรกที่มั่นคงและอบอุ่นที่สุดของลูกน้อยค่ะ”
เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากความรักและการเอาใจใส่ตั้งแต่วินาทีแรก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อยด้วยทีมกุมารแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.princgroup.com