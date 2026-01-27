4 นวัตกรรม มช. คว้า Prize Winner QIA 2025 ชูงานวิจัยตอบโจทย์โลก ครอบคลุมวิศวกรรม เกษตร แพทย์ และธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ จากการได้รับรางวัล Prize Winner ในการประกวด Quality Innovation Award (QIA) ประจำปี 2025 ระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 4 ผลงาน ใน 4 สาขา ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนศักยภาพความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับโลก
Quality Innovation Award (QIA) เป็นเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มุ่งส่งเสริมผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2025 มีผลงานจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเข้มข้น การที่ผลงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลในเวทีดังกล่าว จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและศักยภาพของงานวิจัยไทยในระดับนานาชาติ
ผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ได้รับรางวัล Prize Winner สาขานวัตกรรมที่มีศักยภาพ (Potential Innovations) จากผลงาน “CMU Green Road” นวัตกรรมถนนคาร์บอนลบที่พัฒนาจากถ่านชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิล โดยเปลี่ยนขยะเกษตรและขยะพลาสติกให้กลายเป็นถนนคุณภาพสูง ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้ถึง 101.2 tCO₂eq ในพื้นที่นำร่อง นับเป็นแนวทางสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในสาขานวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Prize Winner จากผลงาน “Bio-Circular Innovation Using Black Soldier Fly” ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้หนอนแมลงโปรตีน Black Soldier Fly เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูงและปุ๋ยชีวภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และส่งเสริมวิถีชีวิตสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนวัตกรรมสาธารณสุข ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Prize Winner สาขานวัตกรรมด้านสาธารณสุข (Health Care Sector Innovations) จากผลงาน “Proactive Management for Collaborative Cleft Lip and Cleft Palate Care” ระบบบริหารจัดการเชิงรุกที่บูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
ขณะที่ รศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Prize Winner สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (บริษัทขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ) จากผลงาน “Hair Rise” นวัตกรรม Bio-Circular ที่นำผลพลอยได้จากข้าวไทยมาพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อแก้ปัญหาผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมด้วยประสิทธิภาพสูง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรทางการเกษตรของประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสร้างคุณค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน พร้อมยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผลงานวิจัยของไทยสู่เวทีนานาชาติอย่างภาคภูมิ