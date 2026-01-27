xs
กทม.เผชิญฝุ่น PM2.5 ระดับสีส้ม เกินมาตรฐาน 70 พื้นที่ เริ่มกระทบสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้าวันที่ 27 ม.ค. 2569 พบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 41.9–67.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้ม 70 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน แนะประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด


วันนี้ (27 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร: ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 41.9-67.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 70 พื้นที่ คือ
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 67.4 มคก./ลบ.ม.
2.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 66.8 มคก./ลบ.ม.
3.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 65.0 มคก./ลบ.ม.
4.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 62.9 มคก./ลบ.ม.
5.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 62.2 มคก./ลบ.ม.
6.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 61.9 มคก./ลบ.ม.
7.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 61.8 มคก./ลบ.ม.
8.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 61.1 มคก./ลบ.ม.
9.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 60.2 มคก./ลบ.ม.
10.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 60.1 มคก./ลบ.ม.
11.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 60.1 มคก./ลบ.ม.
12.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 59.3 มคก./ลบ.ม.
13.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 59.2 มคก./ลบ.ม.
14.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 58.9 มคก./ลบ.ม.
15.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 58.7 มคก./ลบ.ม.
16.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 58.0 มคก./ลบ.ม.
17.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 58.0 มคก./ลบ.ม.
18.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 57.8 มคก./ลบ.ม.
19.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 57.3 มคก./ลบ.ม.
20.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
21.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 56.0 มคก./ลบ.ม.
22.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 55.9 มคก./ลบ.ม.
23.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 55.8 มคก./ลบ.ม.
24.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 55.7 มคก./ลบ.ม.
25.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 55.6 มคก./ลบ.ม.
26.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 55.2 มคก./ลบ.ม.
27.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 55.0 มคก./ลบ.ม.
28.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
29.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 54.7 มคก./ลบ.ม.
30.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 54.6 มคก./ลบ.ม.
31.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 54.4 มคก./ลบ.ม.
32.เขตบางบอน ใกล้ตลาดสุขสวัสดี : มีค่าเท่ากับ 53.6 มคก./ลบ.ม.
33.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 53.2 มคก./ลบ.ม.
34.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 53.1 มคก./ลบ.ม.
35.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
36.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
37.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 52.5 มคก./ลบ.ม.
38.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 52.4 มคก./ลบ.ม.
39.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 51.6 มคก./ลบ.ม.
40.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 51.4 มคก./ลบ.ม.
41.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 51.1 มคก./ลบ.ม.
42.เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 51.0 มคก./ลบ.ม.
43.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 50.3 มคก./ลบ.ม.
44.เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 50.2 มคก./ลบ.ม.
45.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 50.1 มคก./ลบ.ม.
46.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 49.9 มคก./ลบ.ม.
47.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
48.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
49.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 49.3 มคก./ลบ.ม.
50.เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.
51.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 48.5 มคก./ลบ.ม.
52.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 48.4 มคก./ลบ.ม.
53.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
54.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 47.8 มคก./ลบ.ม.
55.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
56.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 47.5 มคก./ลบ.ม.
57.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
58.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
59.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 47.0 มคก./ลบ.ม.
60.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 46.8 มคก./ลบ.ม.
61.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
62.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 45.7 มคก./ลบ.ม.
63.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
64.สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
65.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 45.3 มคก./ลบ.ม.
66.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 45.0 มคก./ลบ.ม.
67.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 44.8 มคก./ลบ.ม.
68.เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 44.6 มคก./ลบ.ม.
69.สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ : มีค่าเท่ากับ 43.7 มคก./ลบ.ม.
70.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 41.9 มคก./ลบ.ม.


ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.69 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีการสะสมเพิ่มขึ้น ส่วนวันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ. ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด กับได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทย ส่งผลให้ฝุ่นละอองเริ่มสะสมน้อยลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue








