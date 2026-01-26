บ้าน ชีวิต พิพิธภัณฑ์ ณ Kunawong House museum กับ โครงการ Art Learning สาธิตจุฬาฯ

"บ้านหลังนี้ผู้อยู่ประจำ 3 คน ทุก ๆ ห้องมันก็เลยจะออกแบบมาไม่ได้ให้คนใช้เยอะ ก็คือแค่ผมกับลูก ๆ เพราะฉะนั้นสเกลมันจะเป็นสเกลแบบคนอาศัยอยู่จริง เป็น Living Museum" --- คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์กลางเดือนมกราคม 2569 โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ART LEARNING โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) นำโดย อ.นลินทิพย์ คร้ามอยู่ ประธานโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) รร.สาธิตจุฬา ฝ่ายประถม, อ.สมใจ จงรักวิทย์ ที่ปรึกษา และคณาจารย์ของโครงการ Art Learning สาธิตจุฬาฯ ได้พาคณะนักเรียนชั้น ป.6 .โครงการไปเยือน บ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์ (Kunawong House Museum) ซึ่งตั้งอยู่สุดซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ภายใต้เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ทั้งยังติดกับคลองลาดพร้าว ด้วยแรงบันดาลใจ และความรักในศิลปะ คุณเสริมคุณ ได้ค่อย ๆ เนรมิตรพื้นบ้านอันเงียบสงบแห่งนี้ให้กลายเป็น แหล่งรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็นศิลปวัตถุโบราณ ผลงานที่ทำให้เห็นการปรากฏตัวของศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนในเห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจนศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจ เพื่อนำมาใช้งานและจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานสะสมที่สะท้อนวิวัฒนาการของศิลปะไทยโดยใช้เวลาสะสมมาตั้งแต่ 2535 หรือกว่า 30 ปีมาแล้ว
ทั้งนี้เนื่องจาก ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเปิดทำการในปี 2547 และได้หยุดดำเนินการในปี 2565 คุณเสริมคุณจึงได้นำคอลเลคชั่นทั้งหมดมารวมกันที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จากศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สู่บ้านพิพิธภัณฑ์คุณาวงศ์ ด้วยเวลาการทำโครงการและก่อสร้างกว่า 8 ปี
"คุณดรีม" เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ บุตรสาวคนโตของคุณเสริมคุณ ซึ่งเดิมตามรอยคุณพ่อ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ เพราะเรียนจบด้านนี้โดยตรงและมีประสบการณ์ในการทำงานในหลากหลายประเทศ ได้นำพาเด็ก ๆ ไปชมงานศิลปะ และพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของบ้านหลังนี้อย่างละเอียด แม้คณะของเด็ก ๆ จะมีเวลาจำกัดเพียงแค่ 2 ชั่วโมงกว่า ๆ เท่านั้น
โดยพื้นที่จัดแสดงมีทั้งด้านนอกอาคารและในอาคาร โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ สวนแห่งชีวิต บ้านพักอาศัย และอาคารคิวบิค
นอกจากนี้ยังมีการ แบ่งออกเป็น 19 โซนย่อย โดยแต่ละโซนมีเอกลักษณ์และเนื้อหาเรื่องราวที่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น หอพระ, โถงบทสนทนาของยุคสมัย, ห้องมรดกไทย, ห้องอ่านหนังสือ, ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย, โถงบันไดพอร์ตเทรต, ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต, ห้องนั่งสมาธิ, โถงพุทธศิลป์, เพนท์เฮาส์ศิลปะนามธรรม, บันไดลับศิลปะ, สวนเขียน ยิ้มศิริ, ห้องพาเลอร์, ห้องครุฑ, ห้องทำงาน, ห้องคชาเลานจ์, เสริมคุณ สตูดิโอ, ห้องแกลลอรี่ และโถงบันได
บ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์ ถือเป็นแหล่งรวมงานศิลปะ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ระดับสุดยอดของประเทศไทยแห่งหนึ่ง ด้วยความที่มีผลงานศิลปะจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ชิ้น บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร มีผลงานของศิลปินชั้นครู และยอดศิลปินตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน มากมายยกตัวอย่างเช่น อ.ศิลป์ พีระศรี และลูกศิษย์, ถวัลย์ ดัชนี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปรีชา เถาทอง, ชลูด นิ่มเสมอ, อวบ สาณะเสน, สวัสดิ์ ตันติสุข, ชำเรือง วิเชียรเขต, เขียน ยิ้มศิริ, วสันต์ สิทธิเขตต์, สมโภชน์ อุปอินทร์, มณเฑียร บุญมา, ก้องกาน, ครูปาน-สมนึก คลังนอก, ครูโต-ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, พัดยศ พุทธเจริญ, อินสนธิ์ วงศ์สาม, ยุรี เกนสาคู, เนียม มะวรคนอง, กมล ทัศนาญชลี, ไมเคิล เชาวนาศัย, มด-นิสา ศรีคำดี, พิณรี สันพิทักษ์, โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ฯลฯ
นอกจากนี้ ในตอนท้ายของการนำชม “คุณดรีม” เจ้าของบ้าน ณ แกลเลอรี่ – ห้องแสดงศิลปะ บนชั้น 5 ของอาคารคิวบิค ยังให้เวลาน้อง ๆ จากโครงการ Art Learning สาธิตจุฬาฯ ได้นั่งลงมือนั่งวาดความประทับใจเกี่ยวกับงานศิลปะที่ตัวเองได้พบเห็นที่ บ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์ พร้อมกับชื่นชมและให้กำลังใจกับน้อง ๆ ด้วย ^_^
สนใจเยี่ยมชม บ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์ (Kunawong House Museum)>> https://www.kunawonghousemuseum.com/th
การเยี่ยมชม เวลาเปิดปิด บ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น.
ค่าเข้าชม
Kunawong House museum Fee: ราคา 450 บาท สามารถรับชมได้ทั้งโซนสวนแห่งชีวิต หอพระ อาคารคิวบิค โถงบันได ห้องครุฑ ห้องพาเลอร์ ห้องทำงาน ห้องคชาเลาจน์ ห้องสตูดิโอ แกลเลอรี่ และคาเฟ่ คุณาวงศ์
เด็กอายุ 10 ขึ้นไป ราคา 450 บาท
เด็กอายุ 1 - 10 ปี ราคา 250 บาท
ต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมฟรี
บริการนำชมบ้านพิพิธภัณฑ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
The Kunawong Residence Tour สามารถเข้าชมได้ทั้งโครงการ ได้แก่ เดอะ เรสซิเดนท์ ที่ครอบคลุม 11 โซนจัดแสดง อาคารคิวบิค ครอบคลุม 7 โซนจัดแสดง หอพระ และสวนแห่งชีวิต ในแพคเกจนี้รวมบริการ Tea Time เสิร์ฟในห้องรุ่งอรุณภายในเดอะ เรสซิเดนท์ โดยมีผู้นำชมตลอดทั้งโปรแกรม เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
The Kunawong Residence Tour เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันอาทิตย์ วันละ 3 รอบ รอบละ 10 คน
10.00 -12.00 น. บรรยายภาษาอังกฤษ
13.30 -15.30 น. บรรยายภาษาไทย
16.00 -18.00 น. บรรยายภาษาไทย
หมายเหตุ : สำหรับการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ นอกวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) และผู้สนใจใช้สถานที่ในวัตถุประสงค์อื่นๆ สามารถติดต่อสำนักงานบ้านพิพิธภัณฑ์ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้
เบอร์ติดต่อ 061-626-4241
e-mail: contact@kunawonghousemuseum.com
Line Official: https://lin.ee/Tpr9qZK