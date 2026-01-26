ไวทัลไลฟ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในเครือบำรุงราษฎร์ ผนึกพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม เปิดตัว Longevity Ecosystem สร้างระบบนิเวศแห่งการมีอายุยืนยาว ยกระดับการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลสู่ทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต

“ไวทัลไลฟ์” VitalLife Scientific Wellness Center ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ในเครือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศเปิดตัว Longevity Ecosystem ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยว การเงิน ไลฟ์สไตล์ สถาบันการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อมอบการดูแลสุขภาพที่ไร้รอยต่อตั้งแต่โรงพยาบาลถึงชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดี ชี้เอเชียแปซิฟิกคือโอกาสสำคัญ เพราะเป็นตลาดด้านศาสตร์การมีอายุยืนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก
ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ Chief Executive Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ Executive Advisor ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ประกาศเปิดตัว “ระบบนิเวศเพื่อการมีอายุยืนยาวแบบบูรณาการ (Integrated Longevity Ecosystem)” ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการท่องเที่ยว บริการทางการเงิน ไลฟ์สไตล์ สถาบันการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อขยายการดูแลด้านการมีอายุยืนสู่ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดียิ่งขึ้น
กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยึดมั่นในพันธกิจการส่งมอบการดูแลสุขภาพระดับโลก ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในเอเชีย โดยโรงพยาบาลฯ สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากการรักษาโรคและเป็นที่พึ่งในยามที่ผู้คนเจ็บป่วย แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผู้คนไม่ต้องการระบบสุขภาพที่รอให้ “ป่วยก่อนแล้วจึงรักษา” แต่ต้องการระบบที่ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพดีอยู่เสมอ นี่คือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในวิธีคิดของคนในปัจจุบันเกี่ยวกับสุขภาพ ที่สถาบันทางการแพทย์ต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้
“เมื่อ 25 ปีที่แล้ว บำรุงราษฎร์ได้ก่อตั้งไวทัลไลฟ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์แห่งแรกของเอเชีย เพราะเชื่อว่า ‘การป้องกัน’ ไม่ใช่แค่ ‘การรักษา’ จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของวงการสุขภาพ จนทำให้วันนี้ ไวทัลไลฟ์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านเวชศาสตร์การมีอายุยืน โดยมีคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกและมาตรฐานทางคลินิกระดับโรงพยาบาล” ดร.อาทิรัตน์ กล่าว
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Global Wellness Economy พบว่า เศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 และคาดว่าจะเติบโตถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2572 ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดด้านเวชศาสตร์การมีอายุยืนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยขยายตัวมากกว่า 11% ต่อปี โดยผู้บริโภคกว่า 60% ในหลายตลาดระบุว่า การมีสุขภาพดีในวัยที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญสูงสุด
ด้าน คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า เราได้ออกแบบระบบนิเวศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตร 5 กลุ่มหลัก โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว: ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูแลสุขภาพตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมตัว ระหว่างการเดินทาง ไปจนถึงการฟื้นฟู
2. ความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน: ช่วยผสานการวางแผนสุขภาพเข้ากับการวางแผนการเงินในระยะยาว
3. ความร่วมมือด้านไลฟ์สไตล์: ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ลงทุนกับความเป็นเลิศด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพ
4. ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย: ประกอบด้วยสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การมีอายุยืน ช่วยรับประกันว่าโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด และพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใหม่ ๆ
5. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล: ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคล ทำให้เกิดการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเรียลไทม์ รวมถึงมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ไร้รอยต่อ ทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงกับเส้นทางสุขภาพของตนเองได้ทุกที่
“ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรเหล่านี้ จะทำให้ไวทัลไลฟ์จะสามารถเข้าถึงลูกค้าของเราในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด นั่นคือการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว”
คุณนภัส กล่าวว่า โมเดลความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรนี้ มีความสำคัญไม่ใช่แค่กับวงการสุขภาพ แต่กับโลกธุรกิจโดยรวม โดยข้อมูล เศรษฐกิจแห่งความร่วมมือ (Collaboration Economy) พบว่า เกือบ 1 ใน 3 ของยอดขายทั่วโลกในปัจจุบัน มาจากการทำงานร่วมกันในระบบนิเวศธุรกิจและพันธมิตร โดย 73% ขององค์กรชั้นนำ ได้วางกลยุทธ์ด้านพันธมิตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักทางธุรกิจ จากข้อมูลยังพบว่า องค์กรจำนวนมากสร้างรายได้ถึง 30-60% จากพันธมิตรและความร่วมมือ ดังนั้นโอกาสทางธุรกิจที่มาจากพันธมิตร จึงมีอัตราความสำเร็จในการปิดการขายสูงที่สุด เมื่อเทียบกับช่องทางการตลาดและการขายอื่น ๆ
คุณนภัส ยังกล่าวถึงความร่วมมือกับพันธมิตรจะทำให้เกิดพลังและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและผู้ใช้บริการ ดังนี้ 1. การขยายการเข้าถึง ความร่วมมือจะช่วยให้องค์กรขยายขีดความสามารถไปสู่ตลาดใหม่ ๆ และเข้าถึงลูกค้าในจุดที่ต่างออกไป โดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างขึ้นเอง พันธมิตรแต่ละรายนำจุดแข็งที่อีกฝ่ายไม่มีมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน 2. การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า การทำงานร่วมกันขององค์กรที่ส่งเสริมกันและกัน จะสร้างประสบการณ์แบบบูรณาการที่ไม่มีใครทำได้โดยลำพัง ลูกค้าได้รับคุณค่ามากขึ้น และทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน 3. การแบ่งปันความไว้วางใจ เมื่อองค์กรที่น่าเชื่อถือร่วมมือกัน ความไว้วางใจจะถูกส่งต่อ ลูกค้าที่เชื่อมั่นในพันธมิตรรายหนึ่งอยู่แล้วจะเปิดใจให้กับอีกรายได้ง่ายขึ้น 4. การเร่งสร้างนวัตกรรม การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเทคโนโลยีนำมาซึ่งมุมมองใหม่ ๆ งานวิจัยที่ล้ำสมัย และความสามารถใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 5. การเติบโตร่วมกัน ความร่วมมือที่แข็งแกร่งสร้างคุณค่าให้ทุกฝ่าย พันธมิตรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ขีดความสามารถใหม่ และโอกาสใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
“จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การสนับสนุนทางการตลาด แต่เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรและลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ” คุณนภัส กล่าว
ทั้งนี้ มีข้อมูลว่า ตลาดไลฟ์สไตล์เพื่อการมีอายุยืนยาวคาดว่าจะเติบโตจาก 58.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 183.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2576 ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือโอกาสสำคัญของโมเดลนี้ เพราะเป็นตลาดด้านศาสตร์การมีอายุยืนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และประเทศไทยยังเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ขณะที่ ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล Chief Executive Officer ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์ และ Chief Science Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ กล่าวว่า ไวทัลไลฟ์เป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์การมีอายุยืน เรานำเสนอการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม โปรแกรมเฉพาะบุคคล และการดูแลสุขภาพที่อ้างอิงบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แต่ความท้าทายที่ทุกองค์กรด้านนี้ต้องเผชิญคือ
“คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่จะเปลี่ยนคำแนะนำทางการแพทย์ให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน ‘การรู้’ ไม่เหมือนกับ ‘การลงมือทำ’ นี่คือจุดที่ทำให้ศาสตร์แห่งการมีอายุยืนยาวล้มเหลว ไม่ใช่ในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่คือการไม่นำไปปฏิบัติ ดังนั้น ไม่ว่าขีดความสามารถทางการแพทย์จะล้ำสมัยแค่ไหน ไวทัลไลฟ์ไม่สามารถไปอยู่ในทุกจุดของการตัดสินใจในชีวิตของทุกคนได้ นี่คือเหตุผลที่ความร่วมมือคือ ‘สิ่งจำเป็น’ ที่พันธมิตรจะช่วยให้เราสามารถขยายความรู้ทางการแพทย์ของเราไปสู่ชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมที่พันธมิตรกำลังให้บริการลูกค้า และทำให้มั่นใจว่าเราอยู่แถวหน้าของวิทยาการเสมอ โดยเรานำรากฐานทางการแพทย์เข้ามา พันธมิตรนำความสามารถที่ส่งเสริมกันเข้ามา เมื่อรวมกันทำให้เราสร้างสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้โดยลำพัง”
จากข้อมูล World Economic Forum พบว่า งบประมาณด้านสุขภาพเพียง 3% ถูกใช้ไปกับการป้องกัน ส่วนอีก 97% ใช้ไปกับการรักษาเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้ว
ผศ.นพ. พลกฤต กล่าวต่อว่า รากฐานที่แข็งแกร่งของไวทัลไลฟ์ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษในฐานะศูนย์เวลเนสเชิงการแพทย์แห่งแรกของเอเชีย และได้รับการสนับสนุนจากมาตรฐานการดูแลระดับโรงพยาบาลจากบำรุงราษฎร์ ทำให้เราเป็นแกนหลักที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบนิเวศนี้ เรานำความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ล้ำลึกเข้ามา ในขณะที่พันธมิตรของเรานำความสามารถที่ส่งเสริมกันเข้ามาเติมเต็ม และเมื่อรวมกัน เรากำลังสร้างโซลูชันที่ไม่มีใครสามารถทำได้โดยลำพัง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นตลาดด้านศาสตร์การมีอายุยืนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ความต้องการมีอยู่แล้ว โครงสร้างพื้นฐานก็พร้อมแล้ว และวันนี้ไวทัลไลฟ์พร้อมแล้วที่จะตอบสนองต่อโอกาสอันมหาศาลนี้
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์มุ่งมั่นส่งมอบผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกราย งานแถลงข่าวในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของไวทัลไลฟ์ที่กำลังก้าวออกจากขอบเขตของศูนย์บริการสุขภาพสู่การเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน การมีอายุยืนยาวไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือการเดินทางครั้งสำคัญไปพร้อมกับพันธมิตรและลูกค้าของเราทุกคน