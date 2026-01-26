กระแสตอบรับดีเกินคาด!! กับแคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต MiVana Living Together, Growing Together” ปลูกป่า 40,000 ต้น ลด PM 2.5

กระแสตอบรับ มีวนาชวนจิบกาแฟ … ปลูกป่ารักษ์โลก ส่งต่อต้นกล้าให้ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายดีเกินต้าน ร่วมด้วยช่วยกัน เลือกดื่มกาแฟออร์แกนิกไทย…ได้ปลูกป่า 40,000 ต้น ทะลุเป้าจาก 10,000 ต้น เป็น 40,000 ต้น เกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ถึง 30,000 ต้น ผู้ริเริ่มโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า แบรนด์มีวนา ใจฟู เตรียมพร้อมไปต่อกับแคมเปญขับเคลื่อนความยั่งยืนในปี 2569 ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพกาแฟออร์แกนิก อาราบิก้าไทย เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดกว่า 1,000 ตัน ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ผ่านทุกแก้วกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา
บริษัท มีวนา จำกัด (ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์) เผยความสำเร็จของแคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต..MiVana Living Together, Growing Together” ชวนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “มีวนาชวนปลูก 10,000 ต้น” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม เพียงดื่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา โดยทุกๆ 7 แก้ว จะเท่ากับการ ส่งต่อต้นกล้าให้ป่าต้นน้ำ 1 ต้น ที่ร้านกาแฟมีวนา 3 สาขา ได้แก่ มีวนาคอฟฟี่ แฟล็กชิพสโตร์ (ซอยศรีนครินทร์ 57), มีวนาคอฟฟี่ บ้านสาทร (ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7) และมีวนาคอฟฟี่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง (เทอร์มินอล 1 ชั้น 3 ตรงข้าม Gate 1-7) ร่วมด้วยร้าน vistacafé 14 สาขา และ ร้าน Sarnies 6 สาขา
โดยแคมเปญดังกล่าวได้เสียงตอบรับจากพลพรรคนักดื่มกาแฟหัวใจสีเขียวอย่างล้นหลาม ทำให้เป้าหมายจากเดิมที่วางไว้ “มีวนาชวนปลูก 10,000 ต้น” กลายเป็น ชาวมีวนาร่วมกันปลูกไปแล้วถึง 40,000 ต้น สูงเกินความคาดหมายไปถึง 30,000 ต้น และต่อยอดพลังขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเกษตรกร 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้มาจากพลังความร่วมมือร่วมใจของลูกค้าที่ให้การสนับสนุนแคมเปญเป็นอย่างดี พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ ร้าน vistacafé และร้าน Sarnies ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญและกิจกรรม “มีวนาชวนปลูก 10,000 ต้น” ซึ่งทั้งสองแบรนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนผ่านกาแฟออร์แกนิก อาราบิก้าไทย มีวนา
คุณดรรชนี คุณาวิชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีวนา จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของแคมเปญในปีที่ผ่านมาว่า “มีวนา ปลูกมาจนโต..MiVana Living Together, Growing Together ชวนปลูกป่า 10,000 ต้น แต่ด้วยพลังรักษ์โลกของทุกคนทำให้เราปลูกได้ถึง 40,000 ต้น เป็นอะไรที่เกินคาดมากๆ ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกหัวใจพองโต ดีใจที่มีคนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในจุดยืนเดียวกันกับมีวนา ซึ่งเรามิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตกาแฟอินทรีย์ แต่ยังให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน มีวนา ยังทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการปลูกกาแฟอินทรีย์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูผืนป่า อีกทั้งมีวนายังมีส่วนร่วมในการเป็นตัวกลางเพื่อช่วยผลักดันและเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ต้นน้ำ คือ เกษตรกร และผู้บริโภคให้สามารถสื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น ทำให้การปลูกป่าเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวผ่านกาแฟทุกถ้วยของมีวนา ซึ่งแคมเปญนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือและความรู้สึกเชื่อมั่นจากลูกค้ามีวนาทุกคน พาร์ทเนอร์ผู้ให้การสนับสนุนตลอดแคมเปญ เกษตรกรป่าต้นน้ำ และทีมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาชุมชน มีวนา รวมถึงคุณเชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ในบทบาทของนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และคุณโจโฉ ยูทูปเปอร์สายเดินป่าชื่อดัง ที่มาร่วมสนับสนุนและขยายการรับรู้ให้กับโครงการนี้ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของเกษตรกรกาแฟอินทรีย์ มีวนาทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขุนลาว, บ้านห้วยไคร้, บ้านห้วยคุณพระ, บ้านดอยช้าง, บ้านใหม่พัฒนา, บ้านผาแดงหลวง และบ้านร่มเย็น ซึ่งลูกค้ามีวนาได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในแคมเปญนึ้ กว่า 100,000 คน และมีวนาต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนแคมเปญนี้อย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา”
และอีกหนึ่งกิจกรรม “กอดป่า Challenge” ที่เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมถ่ายภาพ “กอดต้นไม้ในแบบฉบับของคุณ พร้อมข้อความเชิญชวนปลูกป่า” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีลูกค้าส่งภาพพร้อมข้อความเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ท่าน ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีผู้ได้รับรางวัล 4 ท่าน ที่จะร่วมทริปเดินทางไปปลูกป่าต้นน้ำกับมีวนา ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 นี้ ที่จังหวัดเชียงรายด้วยกัน
สำหรับแคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต..MiVana Living Together, Growing Together” เกิดจากความมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น โดยสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาพื้นที่ป่าในประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 และต่อยอดกิจกรรมปลูกป่าที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 กว่าปี เพื่อมาทดแทนต้นที่เสื่อมโทรมไป และปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มร่มเงาให้กับป่าต้นน้ำ สู่การอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืน
จากกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากของลูกค้าในปีที่ผ่านมา ปี 2569 นี้ทางมีวนาตั้งเป้าร่วมพัฒนาและรับซื้อเชอร์รี่กาแฟออร์แกนิก อาราบิก้าไทยจากสมาชิกกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา เพิ่มถึง 1,000 ตัน เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าธุรกิจกาแฟและผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของมีวนาผ่านร้านค้า อาทิ Tops, Gourmet, Villa และ Foodland เป็นต้น และช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Lazada, Shopee และ www.mivana.co.thhttp://www.mivana.co.th/ นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์กาแฟ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาจากส่วนประกอบอื่นของเมล็ดกาแฟ สะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ในปีนี้ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา ได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางของ MiVana Organic Forest Coffee: https://linktr.ee/MiVanaCoffee