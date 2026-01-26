สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนประถม ม.ปักกิ่ง สานสัมพันธ์โครงการ Sister School รุ่น 3

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister School) รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 มุ่งกระชับความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายเยาวชนไทย–จีนอย่างยั่งยืน
วันนี้ (26 ม.ค.) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister School) รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 เพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย–จีน
บรรยากาศช่วงเช้า ณ สนาม 2 และสนาม 3 เป็นไปอย่างอบอุ่น โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตั้งแถวโบกธงชาติไทยและจีนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือน ก่อนเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการ เริ่มจากพิธีเคารพธงชาติ โดยเชิญธงชาติของทั้งสองประเทศขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนโดยวงดุริยางค์
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Ma Lijun รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป โรงเรียนประถมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อแสดงความยินดีและสานต่อมิตรภาพอันยั่งยืน ก่อนที่ฝ่ายโรงเรียนประถมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกตอบแทน
ในโอกาสนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนทางภาษา โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กล่าวต้อนรับเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ขณะที่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจจากการมาเยือนประเทศไทย
ช่วงท้ายของพิธี เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด “ระบำตารีกีปัส” ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ใช้พัดเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ถ่ายทอดความอ่อนช้อยงดงามของศิลปะไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ เป็นผู้ฝึกซ้อม สร้างความประทับใจแก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนพี่น้องระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2561 และดำเนินกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษา สร้างเครือข่ายเยาวชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับรากฐานอย่างยั่งยืน