Canva ต่อยอดการศึกษาไทย เปิด Canva Education ใช้ฟรี เพื่อการเรียนการสอน

เมื่อ 26 ม.ค. 69 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับ Canva เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ การสร้างสื่อการเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม Canva Education โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager ประจำประเทศไทย จาก Canva เป็นผู้ลงนามความร่วมมือฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคาร สช. กรุงเทพมหานคร
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. มีพันธกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งความร่วมมือของ สช. และ Canva ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์การเรียนรู้ การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สช. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในสังกัด สช. ผ่าน Canva Education ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ สื่อนำเสนอ และผลงานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล โดย สช. จะดำเนินการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการประสานงานโรงเรียนเอกชนในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมและส่งเสริมการใช้งาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลความร่วมมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษาเอกชน
นายภัคพล ตั้งตงฉิน ชูวิสัยทัศน์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มอบเครื่องมือระดับโลกให้เด็กทุกคนเข้าถึงเป็นสิทธิพื้นฐาน พร้อมผลักดันนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” โดยใช้ AI และ Design Tools ลดภาระงานเอกสารเพื่อให้ครูโฟกัสการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มที่ มุ่งยกระดับ 4 สมรรถนะหลัก ได้แก่ การทำงานร่วมกันแบบ Real-time, การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Literacy), ความคิดสร้างสรรค์ผ่านระบบ AI และความเท่าเทียมด้วยการมอบเครื่องมือพรีเมียมให้โรงเรียนเอกชนใช้งานฟรี และยังวาง Roadmap สร้าง Ecosystem อย่างยั่งยืนผ่าน 4 แผนงานหลัก: การสนับสนุนทางเทคนิคด้วยทีม Fast-track และ Help Center ภาษาไทย, การพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ Train the Trainer และ Canvassador, การสร้างชุมชนแบ่งปันสื่อการสอนผ่าน OPEC Template Hub และการจัดกิจกรรมประกวดผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ "เราไม่ได้มาเพียงเพื่อมอบเครื่องมือแล้วจากไป แต่เราต้องการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งร่วมกับ สช. เพื่อส่งต่ออาวุธทางปัญญาให้กับเด็กไทยทุกคน" นายภัคพล กล่าวสรุป
ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของแวดวงการศึกษาเอกชนไทย ที่เปลี่ยนผ่านจากการใช้กระดาษสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี Canva เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสมรรถนะของทั้งครูและนักเรียนสู่ระดับสากล
หากคุณเป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือ นักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน ต้องการใช้งาน Canva สำหรับครูและนักเรียนฟรี กรุณาเข้าไปที่ public.canva.site/thaischoolshub เพื่อดูรายละเอียด