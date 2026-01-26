สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย GoSec by CTMR

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่ม UGIO จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภายใต้หลักสูตร GoSec by CTMR ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวทางการรับมือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กลุ่ม UGIO (GoSec by CTMR) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเข้มข้น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง อันจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข และเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน