นายกฯ อนุทิน เปิดงาน “อย. Expo 2026” ดันเศรษฐกิจสุขภาพ ลดค่าครองชีพ หนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย จากท้องถิ่นสู่สากล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี 2569 หรือ มหกรรม อย. EXPO 2026 ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ มุ่งยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตั้งแต่ระดับชุมชน SME ไปจนถึงอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
วันนี้ (23 มกราคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพของภูมิภาค ใช้เศรษฐกิจสุขภาพเป็นกลไกในการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน คือ “มาตรฐาน ความปลอดภัย และความเชื่อมั่น” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีบทบาททั้งในการคุ้มครองผู้บริโภค และการทำงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ด้าน นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน อย. EXPO 2026 เป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังผู้ประกอบการ นวัตกรรม และเครือข่ายเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ เปิดโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจ ขยายตลาด และผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยจาก ‘ตลาดในประเทศ’ ไปสู่ ‘ตลาดนานาชาติ’ อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” โดยงานในนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คนต่อวัน ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ กิจกรรมสาธิต และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยอย่างยั่งยืน
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย. EXPO 2026 เป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนบทบาทของ อย. ในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชม ชอป ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการกำกับดูแลจาก อย. ในราคาที่เข้าถึงได้ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ในงานมหกรรม อย. EXPO 2026 “From Local to Global” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2569 เวลา 10.00 - 20.00 น. โดยเข้าชมฟรีตลอดงาน