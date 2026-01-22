MEA ผนึก กทม. เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า เสริมกำลัง “ระบบระบายน้ำ” มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมหารือเชิงบูรณาการกับ รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการกำหนดแนวทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร และอุโมงค์ทางลอดทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เพื่อยกระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เสริมประสิทธิภาพการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชน เพื่อวางแผนรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กทม.)
ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA และ กทม. เตรียมพร้อมเพื่อกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการจัดเตรียมแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แม้ในยามวิกฤต ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครจะยังคงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาด้านพลังงานมาเป็นอุปสรรค ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA และศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมของ กทม. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน ให้ระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและการระบายน้ำของเมือง
MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนในการป้องกันปัญหาน้ำท่วม กทม. จึงพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการออกแบบและบริหารจัดการระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงสูงสุด สำหรับจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น สถานีสูบน้ำและอุโมงค์ยักษ์ และด้วยภารกิจสำคัญของ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการระบบระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่เมืองหลวง ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ อาทิ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ กลไกเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรภาพและมีความต่อเนื่องสูง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดพายุฝนตกหนักหรือสภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุขัดข้องในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ และอาจนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมขังที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน