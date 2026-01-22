ไทยไลอ้อนแอร์ ผนึก มทร.ธัญบุรี แจก 50 ทุนเรียนฟรี สร้างวิศวกรซ่อมเครื่องบินมืออาชีพ การันตีจบมามีงานทำทันที

ไทยไลอ้อนแอร์ จับมือ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดดีลใหญ่สร้างอนาคตเยาวชนไทย ส่งโครงการมอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 50 ทุน ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน มุ่งเป้าผลิตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานสมรรถนะสูงป้อนอุตสาหกรรมการบิน ชูจุดเด่นเรียนจบรับเข้าทำงานในกลุ่มไลอ้อนกรุ๊ปทันที เปิดทางให้เด็ก ม.6 สายวิทย์ และ ปวช.-ปวส. สายช่าง เกรด 2.75 ขึ้นไป ยื่นใบสมัครได้ถึง 30 มกราคม 2569
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้เท่าทันมาตรฐานสากล โดยเน้นการสร้างโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักงานด้านวิศวกร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมสูงสุดเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CAAT 147 ครอบคลุมทั้งสาขา A1, B1.1 และ B2 ซึ่งเป็นใบเบิกทางสำคัญในวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก
สำหรับการเรียนการสอนทาง ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วางหลักสูตรให้เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบโครงสร้างอากาศยาน เครื่องวัดประกอบการบิน รวมถึงระบบ Avionics หรืออิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูง โดยเน้นการฝึกทักษะกับเครื่องมือและอุปกรณ์จริงในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญก่อนก้าวเข้าสู่สนามการทำงานจริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตวิศวกรที่ใช้งานได้ทันทีตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกจะเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 ราย จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าฝึกงานและบรรจุเป็นบุคลากรของไทยไลอ้อนแอร์หลังจบการศึกษา โครงการนี้จึงเป็นเส้นทางสายตรงที่ช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย
ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารประกอบการสมัครที่สำคัญ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและช่องทางการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Electronics Telecommunication Engineering และ Avionic RMUTT รวมถึง https://forms.gle/dFoRT9cmGMGYxCrH6 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานรุ่นใหม่ในอนาคต