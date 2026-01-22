คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่อันดับ 1 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนไทย

ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน "30 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมประกาศวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นคณะนิติศาสตร์อันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ภายใต้ปรัชญา "วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำด้านกฎหมายธุรกิจ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายธุรกิจดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายธุรกิจ มีคุณลักษณะเด่นในด้านวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับสากล
ปัจจุบันคณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2568 รวมถึงได้เตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรตลาดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนและภาคธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยชั้นสูง (High-Power Research) ระดับนานาชาติ ที่เน้นการศึกษานโยบาย กรอบกฎหมายในการกำกับดูแลกิจการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า "ในวาระครบรอบ 30 ปีนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษากฎหมายธุรกิจที่หลากหลาย หลอมรวมสรรพวิทยาการ เพื่อก้าวไกลสู่เวทีนานาชาติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคณะนิติศาสตร์อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ด้วยความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่ทันสมัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่ง"
คณบดียังได้กล่าวถึงพันธกิจหลักของคณะฯ ว่า นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตคุณภาพแล้ว คณะฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการในด้านการให้คำปรึกษาและการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สังคมโดยการจัดตั้ง UTCC Law Clinic (คลินิกให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน) รวมถึงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวงการกฎหมายไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามด้วยปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีเสวนาวิชาการหัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการและโฆษกสภาทนายความฯ คุณศุภณัฐ บุญสด นักวิชาการวิทยาการนิติบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า และคุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร iLaw ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งาน "30 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" นอกจากจะเป็นการฉลองวาระครบรอบ 30 ปีแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายที่สำคัญของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการพัฒนาการศึกษากฎหมายไทยให้ก้าวหน้าต่อไป