11 มหาวิทยาลัยไทยเข้าชิงรางวัล THE Awards Asia 2026 ใน 8 สาขา “ผู้นำ - ความเป็นเลิศ” รองปลัด อว.เผย สะท้อนความก้าวหน้าของสถาบันอุดมฯ ไทยในระดับสากล

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.68 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) ได้ประกาศรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย (Shortlist) การคัดเลือก THE Awards Asia 2026 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในทวีปเอเชีย เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง 11 สถาบัน รวม 16 รายชื่อ จาก 8 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขายุทธศาสตร์นานาชาติดีเด่นแห่งปี (International Strategy of the Year)ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.สาขาการมีส่วนร่วมโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Outstanding Contribution to Environmental Leadership) ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.สาขาอาจารย์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมแห่งปี (Most Innovative Teacher of the Year) ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4.สาขาการมีส่วนร่วมโดดเด่นด้านการพัฒนาภูมิภาค (Outstanding Contribution to Regional Development) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 5.สาขาโครงการวิจัยแห่งปี ด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Research Project of the Year: Arts, Humanities and Social Sciences) ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6.สาขาการสนับสนุนนักศึกษาอย่างโดดเด่น (Outstanding Support for Students) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.สาขาโครงการวิจัยแห่งปี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) (Research Project of the Year: STEM)ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 8.สาขานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลแห่งปี (Technological or Digital Innovation of the Year) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยไทยมีรายชื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 5 แห่งในปี 2022 เพิ่มเป็น 10 แห่งในปี 2025 และเป็น 11 แห่งในปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งด้านวิชาการ นวัตกรรม การตอบโจทย์สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าชิงรางวัล THE Awards Asia 2026 ซึ่งจะมีการประกาศผลในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ THE Asia University Summit ในวันนี้ (วันที่ 22 เมษายน 2569) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ ในปี 2026 ยังมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของทวีปเอเชียได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาต่าง ๆ เช่น National University of Singapore ในสาขาการมีส่วนร่วมโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม, The Hong Kong University of Science and Technology และ Seoul National University ในสาขาอาจารย์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมแห่งปี รวมถึง National Taiwan University ในสาขายุทธศาสตร์นานาชาติดีเด่นแห่งปี ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยไทยได้รับการเสนอชื่อเป็นจำนวนมากในปีนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของระบบอุดมศึกษาไทยในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการบริหาร การวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาพื้นที่ และนวัตกรรมดิจิทัล