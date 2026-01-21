xs
xsm
sm
md
lg

“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ กล่าวว่า การได้มีโอกาสทำหน้าที่ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ นับเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ามาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกบุญครั้งสำคัญให้กับพุทธศาสนิกชน 
       
“การเดินจาริกธรรมของพระสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสในการเดินจาริก และ ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสสนับสนุนพระสงฆ์  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ ใช้กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์รวมทั้งได้สนับสนุนโครงการนี้" คุณกิ๊ก มยุริญ เล่าให้ฟังถึงความภูมิใจในการทำหน้าที่ครั้งนี้
       
คุณกิ๊ก มยุริญ ยังได้กล่าวถึงโครงการ “วอล์ก ฟอร์ พีซ” (Walk for Peace)ซึ่งกำลังได้รับการกล่าวถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า  เป็นกิจกรรมที่กลุ่มชาวพุทธอีกกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันทำหน้าที่เผยแพร่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งในฐานะชาวพุทธ เพียงแค่เห็นใครทำอะไร และเรามีจิตยินดีร่วมสนับสนุนก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่อุบาสกและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 
      
“กิ๊กคุยกับพระอาจารย์ที่วัดกลาง ท่านบอกว่า พระสงฆ์กลุ่มนี้เดินแบบฮาร์ดคอร์มาก ซึ่งเคร่งในข้อวัตรปฏิบัติ และ เพียรเผากิเลสของตัวเอง ซึ่งขอชื่นชมอุบาสิกาที่ตั้งใจมาร่วมโครงการนี้ เพราะต้องบวชด้วย 1 ปี  นี่คือสัญลักษณ์ของความงดงามในการเดินตามรอยบาทพระศาสดา คือ เดินสู่ความไม่มีอะไร”  คุณกิ๊ก มยุริญเล่าให้ฟังด้วยความเป็นกันเอง 
    
สำหรับศรัทธาญาติโยมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย หรือ ร่วมบุญได้ที่บัญชี “วัดดอยเทพนิมิตร” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 922-2-00865-0












“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร
“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร
“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร
“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร
“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น