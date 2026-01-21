“กิ๊ก มยุริญ” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ ปลื้มใจเป็นสะพานบุญ ชวนชาวพุทธส่งเสบียงให้พระสงฆ์เดินสู่ความไม่มีอะไร

“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ กล่าวว่า การได้มีโอกาสทำหน้าที่ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๑๒ นับเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ามาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกบุญครั้งสำคัญให้กับพุทธศาสนิกชน
“การเดินจาริกธรรมของพระสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสในการเดินจาริก และ ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสสนับสนุนพระสงฆ์ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ ใช้กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์รวมทั้งได้สนับสนุนโครงการนี้" คุณกิ๊ก มยุริญ เล่าให้ฟังถึงความภูมิใจในการทำหน้าที่ครั้งนี้
คุณกิ๊ก มยุริญ ยังได้กล่าวถึงโครงการ “วอล์ก ฟอร์ พีซ” (Walk for Peace)ซึ่งกำลังได้รับการกล่าวถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า เป็นกิจกรรมที่กลุ่มชาวพุทธอีกกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันทำหน้าที่เผยแพร่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งในฐานะชาวพุทธ เพียงแค่เห็นใครทำอะไร และเรามีจิตยินดีร่วมสนับสนุนก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่อุบาสกและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา
“กิ๊กคุยกับพระอาจารย์ที่วัดกลาง ท่านบอกว่า พระสงฆ์กลุ่มนี้เดินแบบฮาร์ดคอร์มาก ซึ่งเคร่งในข้อวัตรปฏิบัติ และ เพียรเผากิเลสของตัวเอง ซึ่งขอชื่นชมอุบาสิกาที่ตั้งใจมาร่วมโครงการนี้ เพราะต้องบวชด้วย 1 ปี นี่คือสัญลักษณ์ของความงดงามในการเดินตามรอยบาทพระศาสดา คือ เดินสู่ความไม่มีอะไร” คุณกิ๊ก มยุริญเล่าให้ฟังด้วยความเป็นกันเอง
สำหรับศรัทธาญาติโยมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย หรือ ร่วมบุญได้ที่บัญชี “วัดดอยเทพนิมิตร” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 922-2-00865-0