กรมวิทยาศาสตร์บริการ - กรมการขนส่งทางบก - ปตท. ผนึกกำลังพัฒนาและยกระดับความปลอดภัย “ยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV)” สู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle: CAV) โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมโครงการและการปฏิบัติการสู่ความ เป็นเลิศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน CAV อย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การพัฒนา การทดสอบ การอนุญาตใช้งาน ไปจนถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยมุ่งสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่มาใช้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก
นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาท
ในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการและเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจะศึกษา พัฒนา และส่งเสริมวิธีการทดสอบ CAV รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคในการดำเนินโครงการนำร่องและการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี CAV อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านยานยนต์และการขนส่งทางถนนของประเทศ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุง และกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลและมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ สำหรับผู้ขับรถ ผู้ควบคุมระบบ ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับ CAV ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้งานอย่างยั่งยืน และยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการยกระดับระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้ปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับนิเวศยานยนต์สมัยใหม่ของไทย ทั้งด้านการทดสอบนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้าง เพื่อให้เทคโนโลยี CAV สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมไทยต่อไป