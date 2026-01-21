มูลนิธิกรมควบคุมโรค ผนึก กทปส. ประกาศความสำเร็จ “ระบบเฝ้าระวังโรคยุคใหม่” เชื่อมข้อมูล HIS แบบ Real-time นำร่อง 5 รพ. ใหญ่ทั่วไทย

กรมควบคุมโรค ประกาศความสำเร็จในการพัฒนา “โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ” ยกระดับความมั่นคงทางสาธารณสุขด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ศูนย์กลางแบบเรียลไทม์ นำร่องใช้งานใน 5 โรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับโรคระบาดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือ
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ระบบเฝ้าระวังสุขภาพยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้สถานพยาบาลรายงานโรคได้หลายรูปแบบซึ่งอาจใช้เวลาถึง 7 วัน ซึ่งล่าช้าเกินไปในกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง กรมควบคุมโรคจึงได้พัฒนา โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
“ระบบนี้เป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสถานพยาบาลโดยตรงผ่าน Application Programming Interface (API) มายังแพลตฟอร์มกลางแบบ Real-time ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการบันทึกข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของการส่งไฟล์รายงาน และที่สำคัญได้ข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว สามารถนํามาวิเคราะห์ ประมวลผลเพื่อตรวจจับการระบาด เป็นการรู้ก่อน ป้องกันได้ และตอบสนองได้ทันเวลา” ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กล่าว
“ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการนำร่องในโรงพยาบาล 5 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ที่หลากหลายได้ด้วยมาตรฐานเดียวกันการรวบรวมข้อมูลจากสถานพยาบาลหลายแห่งเป็นสิ่งท้าทาย แต่เป็นก้าวสำคัญในการปูพื้นฐานสู่โครงสร้างข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเดียวกันทั่วประเทศ”
นอกจากนี้ นพ.ยงเจือ ยังกล่าวถึงการจัดเก็บข้อมูล ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ว่าดำเนินการเป็นไปตามข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคติดต่อในการสอบสวนโรคที่แม่นยำ เช่น ชื่อนามสกุลที่อยู่ เพื่อเข้าควบคุมการระบาดได้ตรงจุดอย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ยังคงยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยมีระบบ Cyber Security ที่มี Firewall ป้องกันมัลแวร์และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยสูง
ในระยะต่อไป กรมควบคุมโรคเตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งการแจ้งเตือน (Notification) ไปยังมือถือของประชาชนตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ทำงาน เพื่อแจ้งเตือนโรคระบาดหรือความเสี่ยงสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวโดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเข้ามาเช็กที่ Dashboard เอง
“การสนับสนุนจาก กทปส. ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาระบบสุขภาพที่เชื่อมโยง และเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์ เพื่อประเทศไทยจะสามารถรับมือโรคระบาดและภัยสุขภาพทุกรูปแบบได้อย่างมั่นคง”นพ.ยงเจือ กล่าวสรุป