กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. ผนึกภาคีจัดประชุม “Thailand Sustainable Food Horizons 2026–2030” ปักหมุดอาหารไทยสู่ความยั่งยืนระดับโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมและเสวนาวิชาการ เรื่อง “Thailand Sustainable Food Horizons 2026–2030: วิสัยทัศน์และทิศทางอาหารไทยเพื่อความยั่งยืน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารไทย และเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ มุ่งยกระดับงานวิจัย นวัตกรรม และมาตรฐานการตรวจสอบรับรองเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจะผลักดันอาหารแห่งอนาคต เทคโนโลยีอาหาร และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเสริมศักยภาพ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ด้านนายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชีวภาพ สถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ วศ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงาน อาทิ เรื่องการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการอาหาร ความปลอดภัยอาหารอย่างยั่งยืน แนวโน้ม Future Food และกรอบทิศทางการวิจัยด้านอาหารในช่วงปี 2026–2030 นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนากลยุทธ์และกรอบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน รวมกว่า 35 หน่วยงาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารคุณภาพและยั่งยืนในเวทีโลก