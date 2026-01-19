อย. รุกสร้าง “Health Literacy” เสริมเกราะคนไทย สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสู่สังคมปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสร้าง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)” มุ่งยกระดับทักษะคนไทยให้ “เข้าถึง-เข้าใจ-ตรวจสอบ-ใช้จริง” เน้นทักษะพื้นฐานสำคัญ เช่น การอ่านฉลาก การตรวจสอบเลข อย. และการรู้เท่าทันโฆษณาโอ้อวดเกินจริงบนโลกออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลผ่านสื่อออนไลน์และ Social Media ซึ่งมีทั้งเรื่องจริงและข่าวปลอม อย. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภค จึงได้เร่งพัฒนาสื่อความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ทั้งคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก เผยแพร่ผ่านทุกแพลตฟอร์มของ FDAThai (Facebook, TikTok, YouTube, LINE OA)
พร้อมกันนี้ ได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ เครือข่าย อย.น้อย, โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) และ อสม. เพื่อกระจายความรู้ที่ถูกต้องลงลึกถึงระดับชุมชน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย ชูวิสัยทัศน์ “FDA On Health Up” คุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก นอกจากการให้ความรู้ อย. ยังมุ่งเน้นระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย (Smart Regulation) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบสถานะเลข อย. และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง และจัดการโฆษณาผิดกฎหมายเชิงรุก เพื่อตัดวงจรข้อมูลเท็จที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้ผ่านทาง: Facebook / TikTok / YouTube / LINE: @FDAThai
สายด่วน อย. 1556
“รวมพลังคนไทย รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”