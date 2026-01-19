ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ เช้านี้พุ่ง เกินมาตรฐาน 14 พื้นที่ เริ่มกระทบสุขภาพ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานผลตรวจวัด PM2.5 วันที่ 19 ม.ค. 2569 พบค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 32.2 มคก./ลบ.ม. และเกินมาตรฐานระดับสีส้ม 14 พื้นที่ แนวโน้มเพิ่มขึ้น แนะประชาชนสวมหน้ากากและลดกิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้ (19 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำ วันที่ 19 มกราคม 2569เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)ตรวจวัดได้ 22.0-49.0 มคก./ลบ.ม.ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 32.2 มคก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินมาตรฐานจำนวน 14 พื้นที่
ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 22.2-48.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และ พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 14 พื้นที่ คือ
1.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 48.9 มคก./ลบ.ม.
2.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
3.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 44.5 มคก./ลบ.ม.
4.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 41.6 มคก./ลบ.ม.
5.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 40.5 มคก./ลบ.ม.
6.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 39.7 มคก./ลบ.ม.
7.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 39.6 มคก./ลบ.ม.
8.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
9.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
10.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
11.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 38.2 มคก./ลบ.ม.
12.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 37.9 มคก./ลบ.ม.
13.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.
14.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 37.6 มคก./ลบ.ม.
ข้อแนะนำสุขภาพ:คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทงบย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.69 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิด โดยพื้นที่กรุงเทพฯตอนล่างจะได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทยกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีค่าลดลง สำหรับวันที่ 22-24 ม.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" กับมีโอกาสเกิดฝนตก จึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์วันนี้ มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue