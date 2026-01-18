ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังครั้งสำคัญของอุดมศึกษาไทย ภายใต้คอนเซปต์ MC² (MC กำลังสอง) การรวมพลังจากความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ เพื่อยกระดับระบบอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของไทยอย่างเป็นระบบและมีพลังทวีคูณ โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการศักยภาพของสามมหาวิทยาลัยชั้นนำ สู่การพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบ จากการขับเคลื่อนเชิงสถาบัน ไปสู่การทำงานร่วมกันในระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
กรอบความร่วมมือครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการวิจัยและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนงบประมาณและการสร้างรายได้ ตลอดจนการประเมินคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาไทยในภาพรวมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายใต้แนวคิด MC² คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University คือ M) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University คือ C) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University คือ C) ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสร้างพลังร่วม (Synergy) จากทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (Shared Resources) และการออกแบบกลไกการทำงานใหม่ที่เปิดโอกาส (New Opportunities) ทั้งด้านการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อมโยงการศึกษา วิจัย และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
สาระสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับระบบอุดมศึกษา ผ่านการส่งเสริมเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการอุดมศึกษาในระยะยาว
ก่อนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของทั้งสามสถาบันได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่การพัฒนา สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศเชิงพื้นที่
ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ได้มีการจัดงาน “ราตรีคีตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากทั้งสามสถาบันเข้าร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จึงนับเป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ของระบบอุดมศึกษาไทย ที่สะท้อนการก้าวสู่การพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ด้วยพลังของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางใหม่ของการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมไทยในอนาคต อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสทางการศึกษา การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศในระยะยาว ถือเป็นการลงทุนทางปัญญาที่สำคัญของชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ