xs
xsm
sm
md
lg

ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังครั้งสำคัญของอุดมศึกษาไทย ภายใต้คอนเซปต์ MC² (MC กำลังสอง) การรวมพลังจากความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ เพื่อยกระดับระบบอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของไทยอย่างเป็นระบบและมีพลังทวีคูณ โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการศักยภาพของสามมหาวิทยาลัยชั้นนำ สู่การพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบ จากการขับเคลื่อนเชิงสถาบัน ไปสู่การทำงานร่วมกันในระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
กรอบความร่วมมือครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการวิจัยและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนงบประมาณและการสร้างรายได้ ตลอดจนการประเมินคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาไทยในภาพรวมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภายใต้แนวคิด MC² คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University คือ M) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University คือ C) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University คือ C) ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสร้างพลังร่วม (Synergy) จากทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (Shared Resources) และการออกแบบกลไกการทำงานใหม่ที่เปิดโอกาส (New Opportunities) ทั้งด้านการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อมโยงการศึกษา วิจัย และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สาระสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับระบบอุดมศึกษา ผ่านการส่งเสริมเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการอุดมศึกษาในระยะยาว

ก่อนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของทั้งสามสถาบันได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่การพัฒนา สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศเชิงพื้นที่

ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ได้มีการจัดงาน “ราตรีคีตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากทั้งสามสถาบันเข้าร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จึงนับเป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ของระบบอุดมศึกษาไทย ที่สะท้อนการก้าวสู่การพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ด้วยพลังของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางใหม่ของการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมไทยในอนาคต อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสทางการศึกษา การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศในระยะยาว ถือเป็นการลงทุนทางปัญญาที่สำคัญของชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ













ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต
ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต
ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต
ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต
ก้าวใหม่อุดมศึกษาไทย มช. จุฬาฯ มหิดล จับมือร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งอนาคต
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น